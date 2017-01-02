UMED: Küresel terör saldırısını kınıyoruz

Terör ortak düşmanımızdır, amasız, fakatsız ve ancaksız kınıyoruz. Terörün kimliği olmaz. Terörün dini olmaz. Terörün ideolojisi olmaz. Ülkemizin Gladyo merkezli terör koalisyonu ile hedef alındığına inanıyoruz. Bizim için DEAŞ neyse PKK’da odur. Bizim için FETÖ neyse DHKP-C’de odur. Her birinin maskesi farklı olabilir ama hedef aldıkları kardeşliğimiz ve birliğimizdir.

Olay açıktır; İplerini küresel güçlere teslim eden taşeron örgütler ülkemizi kan gölüne çevirerek, Türkiye’nin kardeşliğine, istikrarına, gelişmesine, El Bab’ı terörizmden temizlemesine ve Yeni Anayasa ile kendi kendini özgürce yönetme iradesine engel olmaya çalışmaktadır. Ama başaramayacaklar. Doğrudan doğruya ülkemizi, birliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlar kaybedecekler. Ne yapsalar amaçlarına ulaşamayacaklar.

Kirli hedefi ferasetli davranarak, akl-ı selim ve ortak akılla hareket ederek boşa çıkartacağız. Aynı küresel odakların stratejileri çerçevesinde hareket eden terör örgütlerini birliğimize sahip çıkarak alt edeceğiz.

Böyle kritik bir süreçte halkı kışkırtmaya, galeyana getirmeye, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik organize haberleri servis edenlerin, sosyal ağlarda paylaşıma sokanların kimler olduğunu da biliyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak, terör üzerinden vesayete selam çakan, eski Türkiye özlemiyle ihanet odaklarıyla hareket eden sözde medya özde terör destekçilerini de kınıyoruz.