Kriz operasyonu yine tutmadı

Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen beşinci ülkesi olan, üçüncü çeyrekte ise büyüme performansında ilk sırada yer alması beklenen Türkiye, son bir ayda dört cepheden başlatılan kuşatma operasyonuna rağmen yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik olarak 25 Eylül'de Kuzey Irak referandumu ile başlayıp, ABD'nin vize yasağı, Türk bankalarına milyarlarca dolar ceza kesileceği spekülasyonları ve Almanların Türkiye'ye para akışını durdurduğuna yönelik asılsız iddialarla başlayan saldırıları bahane ederek 3.80 TL'nin üstüne yükseltilen dolar operasyonu yine sonuç vermedi. 22 Eylül'den bu yana yerli yatırımcılar 8 milyar 951 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirirken, yabancılar Türk hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında yaklaşık 500 milyon dolarlık net alım yaptı.



2 GÜNDE 2 MİLYAR $ SATIŞ

Türkiye'de yerleşiklerin 22 Eylül'de 224 milyar 221 milyon dolar olan döviz mevduat hesapları, 24 Ekim'de 215 milyar 270 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde döviz hesaplarındaki azalış 8.9 milyar doları geçti. Yerli yatırımcıların 23 ve 24 Ekim'de iki günlük döviz satışı ise 1 milyar 938 milyon dolar oldu. 15 Temmuz'daki darbe girişimine tankların altına yatarak engel olurken, TL'ye yapılan saldırılara da 20 milyar dolarlık döviz satışı ile karşılık veren yerli yatırımcılar, son iki haftada 3.80 TL'nin üstüne çıkartılarak yaratılmaya çalışılan kriz algısını da boşa çıkarmış oldu.



BORSA İSTANBUL 3. SIRADA

Türkiye'nin büyüme performansına kayıtsız kalmayan yabancı yatırımcılar da, kur spekülasyonlarına rağmen TL cinsi varlıklara ilgi göstermeye devam ediyor. 15 Eylül-20 Ekim tarihleri arasındaki dönemde yabancılar Türk hisse senedi ile tahvil- bono piyasasında 400 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 2017 yıl başından 20 Ekim'e kadar olan dönemde, yabancıların hisse senedi piyasasındaki net alımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 325 artarak 3 milyar 83 milyon dolara ulaştı. Tahvil-bono piyasasındaki alımlar ise yüzde 135 artarak 7 milyar 44 milyon dolara ulaştı. Borsa İstanbul, yüzde 38 ile bu yıl dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.



DOĞRUDAN YATIRIM ARTIYOR

Yabancıların 2017'de Türkiye'ye net para girişleri 15 milyar dolar oldu. Bunun 10.2 milyar doları hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında gerçekleşirken, 4.8 milyar doları doğrudan yatırım oldu.



TÜRKİYE CAZİP OLMAYI SÜRDÜRECEK

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 5.9 milyar dolar oldu. Kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerine göre işlemlerin 1.8 milyar dolarlık kısmı Türk yatırımcılar, 4.1 milyar dolarlık kısmı ise yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, "Yüksek ekonomik büyüme potansiyeli ve demografik özellikleri, Türkiye'yi yatırımcılar açısından artan seviyelerde cazip kılmaya devam edecek" dedi.

Sabah