İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ulusoy'dan flaş 'iflas' açıklaması!

Türkiye'nin en köklü yolcu taşıyan markalarından Ulusoy bugün çıkan iflas kararı haberleri hakkında açıklama yaptı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:50
Ulusoy'dan flaş 'iflas' açıklaması!

Hürriyet Gazetesi bugün yaptığı haberde Ulusoy firmasının iflas ettiğini duyurmuştu. Ulusoy yaptığı açıklamada, iflas eden şirketle bir bağlarının olmadığını söyledi.

Ulusoy'dan yapılan açıklama

Ulusoy'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Medya yayın organlarında görülen "Ulusoy İçin İflas Kararı" haberlerine firmamız otobüs görselleri kullanılarak yer verilmektedir. İlgili iflas kararının şirketimiz Ulusoy Ulaşım A.Ş ile herhangi bir hukuki ilişiği bulunmamaktadır.

Siz değerli yolcularımıza ve kamuoyuna bildirmek isteriz ki; Ulusoy markası olarak hizmet anlayışı ve kalitesi ile tüm otobüs seferlerine devam etmekteyiz.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:50
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!