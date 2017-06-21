Ulusoy'dan flaş 'iflas' açıklaması!

Hürriyet Gazetesi bugün yaptığı haberde Ulusoy firmasının iflas ettiğini duyurmuştu. Ulusoy yaptığı açıklamada, iflas eden şirketle bir bağlarının olmadığını söyledi.

Ulusoy'dan yapılan açıklama

Ulusoy'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Medya yayın organlarında görülen "Ulusoy İçin İflas Kararı" haberlerine firmamız otobüs görselleri kullanılarak yer verilmektedir. İlgili iflas kararının şirketimiz Ulusoy Ulaşım A.Ş ile herhangi bir hukuki ilişiği bulunmamaktadır.

Siz değerli yolcularımıza ve kamuoyuna bildirmek isteriz ki; Ulusoy markası olarak hizmet anlayışı ve kalitesi ile tüm otobüs seferlerine devam etmekteyiz.