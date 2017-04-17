Uluslararası sularda avcılık serbest

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülbay, "1 Eylül 2016 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2016-2017 av sezonunda, 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir" dedi.



Balık av sezonu içinde Trabzon’da 831 denetim yaptıklarına dikkat çeken Gülbay, bu denetimler sonucu 41 bin 181 TL para cezası kesildiğini ifade ederek "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 2016-2017 avcılık sezonunda idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde 831 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 36 aykırılık sebebiyle 41 bin 181 lira idari para cezası uygulanmış ve 119 bin 580 kilogram hamsi balığına, 5 bin metre misina ağına el konulmuştur” diye konuştu.



Gülbay, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığı avcılığının yasak olduğunu da hatırlatarak “Yasak öncesinde avlanan kalkan balıklarının il veya ilçe müdürlüklerinde stok tespiti yaptırılması halinde yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Uzatma ağıyla kalkan balığı avcılığı yapacak gemiler ruhsat teskeresinin verildiği il müdürlüğünden ‘’İzin Belgesi’ alması zorunludur. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm.’den küçük olamaz ve avlanan balıklar bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur” şeklinde konuştu.