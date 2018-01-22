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'Uluslararası sağlık hizmetlerine eğileceğiz'

Müsteşar Gümüş,'Türkiye'ye bir yıl içerisinde kayıtlı olarak 450 bin civarında uluslararası hasta geliyor. Kayıtsız olarak ise 300 bin civarında gelen hasta sayısı var." dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:12
'Uluslararası sağlık hizmetlerine eğileceğiz'

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlık turizmiyle ilgili yapılacak çalışmalarla uluslararası sağlık hizmetlerine eğileceklerini ve Türkiye'ye gelen uluslararası hasta sayısını 2018'de 1 milyonun, 2023'te 2 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Tamamlanma aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmak için kente gelen Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinde önemli bir güç oluşturduğunu anlattı.

Şehir hastanelerinin 5'incisini Kayseri'de açacaklarını belirten Gümüş, toplam 32 şehir hastanesi açacaklarını vurguladı.

Gümüş, yapılacak şehir hastaneleriyle ilgili çalışmaların ve projelerin devam ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerimizde toplam 50 bine yakın personelimiz hizmet alımı noktasında çalışacak. Yine bizim hekimlerimiz, hemşirelerimiz eksik kadrolarımızı tamamladığımızda yaklaşık 70-80 bin civarında personelle beraber görev yapacağız. Şehir hastanelerimiz artık son teknoloji ile yapılıyor. Akıllı binalarımızla hem fiziki mekanlar hem de hastalarımız ve çalışanlarımız için daha uygun mekanlar hazırlanıyor. Bundan sonraki süreçte artık yeni vizyonda hem kendi vatandaşımıza üst düzey sağlık hizmeti vermek hem de bu hastanelerimizle beraber sağlık turizmine, yani uluslararası sağlık hizmetlerine eğileceğiz. Şu an Türkiye'ye bir yıl içerisinde kayıtlı olarak 450 bin civarında uluslararası hasta geliyor. Kayıtsız olarak ise 300 bin civarında gelen hasta sayısı var. Bunu hızlı bir biçimde 2018 yılında 1 milyonun üzerine, 2023 hedefinde ise 2 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Burada ciddi bedeller var. Türkiye'den sağlık hizmeti isteyen ülkeler var. Birkaç ülke var, onlarla görüşmeler yapılacak, netleşince bildireceğiz. Sağlık hizmetlerinin hizmet sunumunu devretmek istiyorlar. Ülkeler belli olduğunda bizim personelimiz orada ücret alarak belli rotasyonlarla çalışabilecek."

Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Gümüş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin etrafında 2 saat uçuşla 1 milyara yakın insan yaşıyor. Bunu 4 saate çıkarttığımızda 1,5 milyar insan var. Türkiye bu bölgeye hizmet verecek bir ülke durumuna gelmiştir. Son 15 yıldaki tecrübesi ile beraber, şu anda 28 ülkeye sağlık ihracatı dediğimiz bilgi sunumu da yapıyoruz. Bu tecrübesini diğer ülkelere de aktaracaktır. Bu hizmet sadece Türk vatandaşlarına değil insanlığa hizmettir. Biz o noktada sağlıkta bildiklerimizi diğer ülkelerle işbirliği içerisinde paylaşıyoruz."

"Bundan sonra Türkiye, tükettiğini üreten ve kaliteli hizmet veren sağlığı konuşacak"
Sağlık Bakanlığında, kamuda, özel sektörde ve üniversitelerde 1 milyona yakın sağlık personeli çalıştığına dikkati çeken Gümüş, Türkiye'nin organ nakli, kemik iliği, kanser cerrahisi başta olmak üzere birçok alanda diğer ülkelere de hizmet verecek duruma geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin hem kendisine yeten hem de diğer ülkelere hizmet verebilecek bir ülke haline geldiğine işaret eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki vizyonumuzda bu kadar hizmetten sonra iki hedefimiz daha var. Bunlardan biri, kaliteli sağlık hizmeti, yani vermiş olduğumuz hizmetin nicelikten çok niteliği ile alakalı. Bir diğeri de tüketmiş olduğumuz tıbbi cihaz, ilaç ve aşı olmak üzere bunları da üreten bir Türkiye. Özellikle inovasyon yapan, AR-GE yapan sağlıkta gelişme yapan bir ülke olmamız lazım. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Millileşme noktasında aşı ihalemizi yaptık. İki aşıda fabrikalar kuruluyor. Şimdi tıbbi cihazlara çalışıyoruz. MR, tomografi, ultrason, dijital röntgen, monitör gibi bizim şu anda şehir hastanelerine alacağımız cihazları da yabancı ortaklarla Türkiye'de ürettirmeyi hedefliyoruz. Talepler geldi. Üç ciddi konsorsiyum var, inşallah şubat ayı sonunda onu da netleştirince artık bu cihazların da Türkiye'de yerli üretimini yabancı ortaklarla yapacak yerli firmalarımız çalışıyor. Bundan sonra Türkiye, tükettiğini üreten ve kaliteli hizmet veren bir sağlığı konuşacak."

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:12
  1. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş
  2. sağlık turizmi
  3. Türkiye Suriye YDSİK 1. Toplantısı Ortak Bildirisi
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