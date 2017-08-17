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'Uluslararası hukuk her yönüyle Filistin'den yana'

Princeton Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Hukuk Profesörü Richard A. Falk, ''Filistin meselesinde uluslararası hukuk çok net ve her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte.'' dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
'Uluslararası hukuk her yönüyle Filistin'den yana'

Uluslararası Hukuk Profesörü Falk, "Filistin meselesinde uluslararası hukuk çok net ve her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte." dedi.

Profesör Richard A. Falk, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde "Filistin, Ayrımcılık ve Gelecek" isimli bir konferans verdi. Falk, Filistin-İsrail sorununun hukuki boyutunu ele aldığı konuşmasında İsrail'in Kudüs işgali ile başlayan süreci uluslararası hukuk açısından değerlendirdi.

Prof. Falk, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Kudüs'ü işgal ettiğini belirterek, "İsrail'in Kudüs'ü işgal etmesi, Filistin şehirlerinin suyunu kesmesi, yasa dışı yerleşime devam etmesi, aşırı güç kullanması tamamen uluslararası hukuka aykırı. Bu konuda çok net bir şey var o da İsrail'in tüm bu yasa dışı eylemlerine hukuki müdahalenin önü açık.'' diye konuştu.

İsrail'in 1967 yılında "Altı Gün Savaşları" sırasında Mısır ve Ürdün'ü yenerek Suriye'nin Golan Tepeleri'ni ele geçirdiğini anlatan Falk, terör devleti İsrail'in bundan sonra Filistin topraklarını işgal etmeye başladığını kaydetti.

Kudüs'ü, İsrail'in "ebedi ve bölünmemiş" başkent olduğu iddiasıyla işgal ettiğini söyleyen Falk, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail-Filistin sorununu çözme konusundaki başarısızlığını eleştirdi.

Falk, ''Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri Filistin sorunudur. 70 yıldır Birleşmiş Milletler üyesi olan İsrail'e bir baskı uygulanmadı ve Filistin sorunu çözülmedi. Uluslararası hukuk zayıf veya güçlüye göre ayarlanmaz. Herkese eşit şekilde uygulanmalıdır.'' şeklinde konuştu.

Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme konusunda gösterdikleri mücadelenin haklılığına değinen Falk, ''Gerçek, hukuk sisteminin vazgeçilmez bir ön koşuldur. Filistin sorunu bir gerçek, Filistin halkı gerçek bir mücadele veriyor. Kendi kaderini tayin etme ve sürdürülebilir bir barışı hedefliyor. Bu son derece önemli. Uluslararası sistem bu konuda net bir karar almak zorunda.'' değerlendirmesinde bulundu.

Falk, ''Filistin meselesinde uluslararası hukuk çok net ve her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte.'' dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
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  3. terörist israil
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  5. Richard A. Falk
  • BirisiBirisi32 dk önce
    Sadece konuşurlar icraat yok
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Uluslararası hukuk ne kadar güvenilir? Uluslararası hukuk bize Kürdistana izin verin diyor, Ermeni soykırımı olmuştur diyor. Şimdi bu hukuğa inanıp Filistin haklı nasıl deriz?
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