Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı

Türkiye’nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes dağında ‘Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası’ heyecanı yaşandı. 3 gün süren yarışlara 320 sporcu katıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılan ‘Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası’ yurt içinden hem de yurt dışından toplam 320 bisiklet sporcusunun katılımı ile Erciyes Turizm Merkezinde gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı’nın 2.200 metre’sinde kurulan Erciyes Bike Park’ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde düzenlenen yarışlar, Cross Country Eleminator, Cross Country Olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill -C3 kategorileri olmak üzere 3 farklı türde yapıldı.3 gün süren yarışlar boyunca dereceye girenlere düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.

Müsabakalar hakkında bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı, “Avrupa’da Alp’ler bölgesinde, dünyanın en iyi yerlerinde bisiklet çok ciddi bir spor dalı olarak dağlarda yapılan bir aktivite. Biz de Erciyes’imizi bisiklet sporu için hem Türkiye’de hem de dünyada bir merkez haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu yüzden profesyonel ve amatör bisikletçiler için ülkemizde ilk dağ bisikleti parkını Erciyes’te kurduk. Erciyes Bike Park, Türkiye’den dünya bisiklet haritasına giren ilk ve tek Downhill bisiklet parkurunu da içinde barındırıyor. Biz ülkemizde Erciyes’imizde bu sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Fakat hedefimiz bu gibi spor müsabakaları üzerinden halkımızın bisiklet sporuna olan yatkınlığını, aşinalığını, tutkusunu artırmak, Erciyes Dağı’nın 2.200 metre irtifasındaki bu merkezde bisikletliler için her türlü ortamın oluştuğunu sinyalini vermek, bir şuur oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Erciyes’te de üç yıldır bisiklet alanında uluslararası müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Bu sene de downhill kategorisine uluslararası boyut kazandırdık. Çok şükür üç gündür süren müsabakaları başarılı bir şekilde tamamladık. Organizasyon boyunca çok çekişmeli ve heyecanlı yarışlar izledik. Downhil yarışmaları nefes kesici, zevkli anlara sahne oldu. Güzel anlar yaşandı. Yarışlara katılarak mücadele eden ve derece tüm sporcuları tebrik ederim” diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
  1. Türkiye
  2. Kayseri
  3. Avrupa
  4. Erciyes
  5. Ulus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Hiç kimse kerameti kendisinde görmesin!
    1. Erdoğan: Hiç kimse kerameti kendisinde..
    2. Ronaldo’ya 5 maç ceza
    3. Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü..
    4. Sosyal medyada çok konuşulan kayyum..
    5. Caner’den Akdemir’e ziyaret
    6. Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı
    7. Efeler Belediyesi cami ve mescitleri..
    8. ERÜ’ye 9 bin 901 öğrenci kayıt..
    9. UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk..
    10. Üniversiteyi kazanamayanlara ek..
    11. Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama..
    12. Denizde motorları bozulan mültecileri..
    13. Şiddetli dalga yasak getirdi
    14. AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü
    15. Sinema hakkında her şeyi uygulamalı..
    16. Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti..
    17. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin önemi..
    18. Vali Ustaoğlu, OSB arazisini inceledi
    19. Bursalı şehit polise gözyaşı
    20. Şehzadeler’de 120 günde 60 bin..
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…
    Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...