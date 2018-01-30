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Uluslararası çete çökertildi! Lideri bakın kim çıktı

İstanbul polisince, 6 ay önce başlatılan çalışmalarla 235 üyesi gözaltına alınarak çökertilen ve Türkiye, Romanya ve Yunanistan üçgeninde yapılanıp sigara, akaryakıt ve insan kaçakçılığı alanında örgütlendiği belirlenen uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin elebaşlarından birinin bir alkol firmasının eski genel müdürü olduğu ortaya çıktı.

30 Ocak 2018 Salı 14:36
Uluslararası çete çökertildi! Lideri bakın kim çıktı

İlk darbeyi geçtiğimiz yıl mayıs ayında yiyen şebekenin, kaçak sigara getirdiği tekneyeSarıyer'de operasyon düzenlenmiş, baskında 400 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmişti. Şebekenin bir kısım mensuplarının gözaltına alındığı operasyonu, şebekenin tespit edilen bir kamu çalışanını takibe alarak gerçekleştirmişti. İstanbulKaçakçılıkla Mücadele polisi, fiziki takiple izlediği şebeke üyesinin Sarıyer'de deniz kıyısında keşif yaptığını tespit edince, keşif yapılan bölgede, simitçi, sokak satıcısı gibi kılıklarla pusuya yattı. Günlerce süren takip ve izlemenin ardından düzenlenen operasyonla tekneyle karaya kaçak sigara taşıyan şebekeden 4 milyon lira tutarında 400 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

UKRAYNA'DAN SİGARALAR 

Yapılan soruşturmada, uluslararası şekilde yapılandığı ve kaçak sigaraları Ukraynaüzerinden gemilerle Türk karasularına kadar getirdikten sonra teknelerle karaya taşıyarak dağıtıcılarına ulaştırdığı belirlenen şebekenin, aynı zamanda akaryakıt ve insan kaçakçılığı yaptığı da belirlenince şebekeye yönelik soruşturma derinleştirildi.

ROMANYA ÜZERİNDEN DENİZDEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 

Genişletilen takip ve izlemelerde, bu sefer tekneyle Romanya’ya kaçak göçmen götüren çeteye operasyon düzenlendi. Karadeniz üzerinden Romanya’ya hareket eden tekne geçtiğimiz aya deniz polisinin yardımıyla durduruldu. Karadeniz’in dalgalı suları arasında küçük bir tekneyle Avrupa’ya götürülmek istenen 161 kaçak göçmen kurtarılırken çok sayıda şebeke üyesi de gözaltına alındı. 

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN KARADAN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 

Araştırmalarda, şebekenin bazı kaçak göçmenleri Pazarkule Gümrüğü’ndenYunanistan’a kaçırdığı da tespit edildi. Göçmenleri lüks ciplere yaptığı gizli bölmelerle sınır kapısından geçirdiği tespit edilen şebekenin Yunanistan’da ayağında bulunan  Dimitrinka Petrova isimli üyesinin yardım ettiği tespit edildi. Gümrük kapısında bulunan Yunanlı polislerle kaçakçılığı gerçekleştirdiği belirlenen Yunanlı kadınla kendisine yardım eden Yunanlı polisler İnterpol üzerinden Yunan yetkililere bildirildi. 

SOLVENT KATIP MAZOT DİYE SATMIŞLAR

Sigara ve göçmen kaçakçılığı ile yetinmeyen şebekenin, yapılan soruşturmada kaçak akaryakıt işi de yaptığı tespit edildi. Keşan ve Malkara'daki yağ fabrikalarından alınan atık yağları solventle karıştırıp 10 numara mazot denen “kara mazot” yaparak piyasaya sürdüğü belirlenen şebekenin Başakşehir,  Bayrampaşa ve Silivri'deki 3 istasyonuna el kondu. Bu 3 istasyon üzerinden kaçak mazot ticaretide yaptığı belirlenen şebekenin akaryakıt istasyonlarında ele geçirilen 52 bin 700 litre akaryakıta el konuldu. İşletmelerin lisanslarının iptal edildi ve kapatıldı. 

YILLIK 15 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI 

Sadece sigara kaçakçılığından 4 milyon lira ceza kesilen ve yıllık 15 milyon liralık vergi kaybına neden olduğu belirlenen şebekeye yönelik yapılan takip ve izlemeler sonrasında, geçtiğimiz hafta yönetici kadrosuna operasyon düzenlenen şebekenin, arasında şebeke lideri ile kaçak sigara, kaçak akaryakıt ve kaçak göçmen ayaklarının başında bulunan isimlerinde bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

ELEBAŞI DÜNYACA ALKOL FİRMANIN ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ÇIKTI

Yakalanan isimler arasında dünyaca alkol firmasının eski genel müdürü Ahmet Nadir Y.nin de bulunduğu öğrenilirken, şebekenin örgüt şemasını ortaya çıkaran polis, şebeke lideri Erdal B.nin altında sigara kaçakçılığından sorumlu olan kişinin Hüseyin S. göçmen kaçakçılığından sorumlu ismin "Kozanlı Yusuf" lakaplı Yusuf B. ve akaryakıt kaçakçılığından sorumlu ismin ise G. Peker olduğunu ortaya çıkardı.

18 TUTUKLAMA 20 ADLİ KONTROL

Mahkemeye sevk edilen 38 kişilik şebeke yöneticilerinden aralarında şebeke lideri Erdal B. ile 3 yardımcısının arasında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanırken, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

Milliyet

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:36
  1. İstanbul
  2. Romanya
  3. Yunanistan
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