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Uluslararası çete çökertildi!

İstanbul’da daha önce düzenlenen operasyonlarda 197 üyesi yakalanan kaçakçılık çetesini yöneten 38 kişi gözaltına alındı.

30 Ocak 2018 Salı 12:52
Uluslararası çete çökertildi!

Sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen çetenin 18 yöneticisinin tutuklandığı operasyonda, çeteyi yönetenler arasında polislikten, gümrükten ve askeriyeden atılan kamu görevlileri ile uluslararası bir içki firmasının eski genel müdürü de olduğu bildirildi. Çetenin Suriye ve Irak sınırından geçirdiği kaçak sigaralar için PKK’ya para ödediği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Mayıs ayında alınan bir bilgi üzerine Sarıyer’de “çaycı”, “simitçi”, “sokak satıcısı” gibi rollere girerek Sarıyer sahilinde takip yürüttü. Bazı polisler de evsiz gibi davranarak banklarda sabahladı. Polis helikopteri de 2 hafta boyunca havadan tarama yaptı. Teknik takip sonucu bir tekneye düzenlenen baskında 400 bin 500 paket sigara ele geçti.

YUNANİSTAN’DA DA KOLU VAR

Çetenin Karadeniz üzerinden Romanya’ya göçmen götürdüğünün belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi ve 161 kaçak göçmen yakalandı. Araştırmalarda, çetenin bazı kaçak göçmenleri Pazarkule Gümrüğü’nden Yunanistan’a kaçırdığı da anlaşıldı. Çalışmalarda çetenin göçmenleri VIP araçlardaki gizli bölmelerde sınır kapısından geçirdiği belirlendi. Çetenin Yunanistan’daki üyesi Dimitrinka P. adına ulaşılarak bu bilgi Yunan makamları ve İnterpol’le paylaşıldı.

KAÇAK AKARYAKIT İŞİNE DE GİRMİŞLER


Sigara, göçmen ve akaryakıt kaçakçığı yapan çetenin bunlarla yetinmediği, çetenin “10 numara yağ” olarak bilinen “kalitesiz mazot” işi de yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin, Keşan ve Malkara’daki fabrikalardan alınan yağları solventle karıştığı ve piyasaya sürdüğü belirlendi. Solventli yağların, Başakşehir, Bayrampaşa ve Silivri’deki 3 istasyonda satıldığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen akaryakıt istasyonlarında 52 bin 700 litre akaryakıta el konuldu. İşletmelerin lisansları iptal edildi.

ORGANİZASYON ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, milyonlarca liralık kaçakçılığı yöneten çetenin elebaşılığını işçi emeklisi Erdal B., yapıyordu. Erdal B.’nin altında ise Cüneyt D., Ali S. ve ordudan atılan eski Astsubay Yakup I., bulunuyordu. Suç örgütünde kamudan atılan 3 isim daha yer alıyordu. Gümrükten atılan İbrahim Ö., polislikten uzaklaştırılan Çetin D. de organizasyon içinde bulunuyordu. Yakalanan isimler arasında en dikkat çeken ise uluslararası bir içki firmasının eski yöneticisinin de olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Nadir Y.’nin çete içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Irak, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerde elemanları olan çetenin elebaşı Erdal B.’nin altında Hüseyin S., yer alıyordu. Hüseyin S. sigara kaçakçılığından sorumluydu. Göçmen kaçakçılığının başında “Kozanlı Yusuf” lakaplı Yusuf B. yer alıyordu. Akaryakıt kaçakçılığının başında ise Gıyasettin P. bulunuyordu.

Daha önce gözaltına alınan kişilerin ifadeleri, teknik ve fiziki takip çalışmasında uluslararası organizasyonun yönetim kadrosuna yönelik 19 Ocak saat 07.00’de İstanbul merkezli Edime, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Kırklareli’de 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hedefteki 48 şüpheliden 38’i yakalandı.

Gözaltına alınan Yusuf B., Mehmet Emin D., Lokman T., Hüseyin Y., Yakup I., Ali S., İsmail G., Hüseyin S., Orhan D., Erdal B., Levent T., Murat E, Ali Y., İbrahim Ö., Şahin Ö., Gıyasettin P., Dindar T. tutuklandı. 20’si adli kontrolle serbest kaldı.

Kuzey Irak ve Suriye’den getirilen kaçak sigaralar için terör örgütü PKK’ya pay verdiği öne sürülen çete üyelerine 15 milyon lira vergi cezası kesildi. 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:52
  1. Sigara
  2. akaryakıt
  3. göçmen kaçakçılığı
  4. gümrük
  5. pkk 7
  6. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü
  7. Sarıyer
  8. polis
  9. Karadeniz
  10. Kuzey Irak
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