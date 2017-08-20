"Uluslararası arenada algı yönetimini Türk basını olarak elimizde tutmalıyız"

Yoğun ve yorucu temponun ardından iki günlük tatil için Bartın’a gelen Türkiye Haber Kameramanları Dernek Başkanı Aytekin Polater açıklamalarda bulundu. 22. Uluslararası Zoom Görüntüleri yarışmasının ardından açıklamalarda bulunan Polater ödül töreninin başarılı şekilde geçtiğini söyledi. Polater, "Toplam dört ülkenin katıldığı törende iki kategoride dört görüntüde birinci olarak seçildi. Birinciliğe layık görülen görüntülerin içeriği 15 Temmuz gecesine ait görüntülerdi" dedi.

Polater, o gecenin hafızalarda nasıl kötü iz bıraktığına değinerek başarılı seçilen görüntüleri de tarihe not düşen görüntüler olarak tanımladı. Polater aynı zamanda hain darbe girişimi gecesinde kameramanların yüzde 90’ının sahada olanları kaydettiğini bildirdi. Yarışmanın dünyada tek ve uluslararası olduğuna vurgu yapan Polater, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan yarışmaya, yurt dışından gelen ilgiye dikkat çekti.

Polater, "Dünyanın en sıcak bölgesinde yaşıyoruz. Orta Doğu’da sahada biz varız. Bizim görüntülerimiz dünya basınında ancak görüntüleri kullananlar algıyı yönetenler. Uluslararası medyanın elinde tuttuğu algı yönetimini kendi elimizde tutmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu anlamda Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması hem ülkemiz için bir değerdir. Bunu da biz haber kameramanları olarak ilelebet devam ettireceğiz" dedi.