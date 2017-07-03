Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak geçti… Onlarca ölü ve yaralı var!

Irak'ta elinde tuttuğu en büyük kent Musul'dan saatler içinde temizlenmesi beklenen terör örgütü DAEŞ, son saldırılarını gerçekleştiriyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Suriye sınırındaki Kaim ilçesindeki evlerini terk etmek zorunda kalan kadınların arasına kılık değiştirerek gizlenen bir teröristin kendini havaya uçurduğunu bildiriyor.

Sivillerin barındığı kamptaki Irak askerlerinin yanına ulaşan canlı bomba, burada üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda en az 14 kişi can verdi, çok sayıda yaralı var.

Musul'da ise El Nuri Camii çevresindeki bir binanın bodrum katında, iki kadın canlı bomba kendini patlattı. Kadınların askerlerin bodruma girmesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği aktarılıyor. Saldırıda bir asker öldü, birçok asker de yaralandı.

AP'ye bilgi veren kaynaklara göre, elinde yalnızca 1 kilometrekarelik bir alan kalan örgüt karşı taarruza geçmeyi deneyerek son çırpınışlarını sergiliyor.



Komutanların gözleri bağlı

Son resmi açıklamaya göre, Eski Şehir bölgesinde yalnızca bir mahalle kontrol eden terör örgütünün 200 militanı kaldığı bildiriliyor. Ordu komutanları, 48 saat içinde kentin tamamen kurtarılmasını bekliyor.

Yakalanan DAEŞ liderlerinin görüntüleri de yine sosyal medyada paylaşıldı. Gözleri bezle bağlanan terör komutanları, araçlara bindirilerek götürülüyor.

Yaşlıları bodruma hapsetmişler!

DAEŞ'in yaşlı insanları hapsettiği bodrum katı ise Eski Şehir bölgesinde bulundu. Ordu birlikleri tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hapishanede sayıları 75'i bulan yaşlıların çoğu ölmek üzere.



Günlerdir aç susuz kalan Musulluların bazıları yarı baygın halde yerde yatarken görülüyor.

20 yaşındaki kız 1500 dolar!

Kanlı örgüt DAEŞ'den geriye kalan iğrençlikler, belgelerle ortaya dökülüyor. Bu belgelerden biri, örgütün seks kölesi olarak tuttuğu kadınların satışını gösteriyor.

Buna göre, 20 yaşında, fit, kahverengi gözlü bir kadın 1500 dolara satılmış.

Zaferi kutluyorlar

Sekiz ayı aşkın bir süredir cephede savaşan Irak askerleri ise, çoktan zafer kutlamalarına başladı bile. Uluslararası haber ajansları, ellerinde Irak bayraklarıyla sevinç çığlıkları atan çok sayıda askerin fotoğrafını dünyaya servis etti.17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonunda, DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ettiği tarihi El Nuri Camii geri alındı ve bir dönüm noktası gerçekleşti.

Eski Şehir'in dar sokakları

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DAEŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.



- 1 Kasım'da DAEŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.



- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.



- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.



- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DAEŞ'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.



- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DAEŞ'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı. - Terör elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği tarihi El Nuri Camii, 21 Haziran'da militanlar tarafından havaya uçuruldu. - 29 Haziran'da Irak ordu birlikleri artık enkaza dönen El Nuri Camii külliyesini teröristlerden temizledi.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DAEŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, dar sokaklar nedeniyle ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DAEŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.