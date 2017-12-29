Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu! ‘Türkiye'ye füze…’

Reuters'ın haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:43
Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu! ‘Türkiye'ye füze…’

Reuters kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

AMRAAM HAVADAN HAVAYA FÜZE NEDİR?

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.

AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha
    1. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber..
    2. Çad'dan müthiş jest! ABD..
    3. İslam Deccalı F. Gülen
    4. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    5. Öğrenciler not peşinde koşmaktan..
    6. Netanyahu Kudüs için rüşvet verecek
    7. Suudi Arabistan'dan flaş 'Mekke'..
    8. Antalya'da günde 50 kilometre..
    9. Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! 2..
    10. Amerika İstanbul Başkonsolosluğu’na..
    11. İzmir'deki cinayet 5 yıldır çözülemedi
    12. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu’ya hızlı..
    13. Tüfenkci: Biz görevimizi yapmak..
    14. Beylikdüzü'nde dehşet! İki kadını vurup
    15. Diyarbakır ve Siirt'te 23 sanığa..
    16. Kars'ta 660 kilo ağırlığındaki trafoyu..
    17. Arap turistler akın ediyor! Saati 200..
    18. Perakende sektörü 2018 yılında çift..
    19. Kritik veriler açıklandı: İkisi de..
    20. Dünyanın gözü 4 şehrimizde
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı