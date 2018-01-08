Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan'da İslamcı muhalefetin öne çıkan isimlerinden olduğu için 4 aydır tutuklu bulunan ilim adamı Selman el Avde'nin 17 akrabasına seyahat yasağı konulduğunu duyurdu.

Seyahat yasağı, aileden birinin Suudi Arabistan’dan başka bir ülkeye gitmeye çalışmasıyla ortaya çıktı. Gümrük memuru, bu kişiye yasağın gerekçesini açıklayamayacağını söyledi.

Uyanış hareketinin önde gelen isimlerinden Selman el Avde, 7 Eylül’de gözaltına alındığından bu yana parmaklıklar arkasında.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne konuşan bir akrabası, bütün zorlamalara rağmen Avde’nin Katar’a uygulanan ambargoyu destekleyen bir tweet atmadığını ve bu yüzden tutuklu olduğunu söyledi.

Avde, kendisine dikte edilenin aksine, Katar’a karşı tavır alan Arap ülkelerini uzlaşmaya çağıran bir mesajı Twitter adresinde yayımlanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ilim adamının kardeşinin de Selman el Avde’ye destek veren tweet attığı için hâlâ gözaltında olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran’da teröristlere yardımla ve İran’la yakın ilişkiler kurmakla suçladıkları Katar’a ambargo başlatmıştı. Katar ise iddiaları reddediyor.

Veliaht Prens’in gözaltı operasyonları

Suudi Arabistan'da 2017 yılına damga vuran gözaltı operasyonlarının arkasındaki isim, Veliaht Prens Muhammed bin Selman.

Eylül ayında ‘dış güçler’e çalışmakla suçlanan onlarca kişi, Suudi Arabistan’da gözaltına alınmıştı.

Kasım ayındaki ‘yolsuzluk operasyonu’ gözaltı dalgasında prensler, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınıp beş yıldızlı Ritz- Carlton oteline konulmuştu.

Son olarak Cumartesi günü Suudi Arabistan'da 11 prens daha Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlerken gözaltına alındı. Prensler, bir akrabalarına verilen idam cezasının affedilmesi talebiyle protestoya kalkıştı. Protesto nedenlerinden bir diğeri, emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden kararname. Yerel kaynaklar, göstericilerin talepleri arasında geçen yaz gözaltına alınıp beş yıldızlı hapishaneye tıkılan diğer prenslerin serbest kalmasının da bulunduğunu aktardı.

Bütün bu operasyonların Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkedeki gücünü artırmak için yapıldığı, en sık konuşulan ihtimallerden biri.