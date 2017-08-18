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Uluslararası ajanslar 'Son dakika' koduyla duyurdu! Suriye’de kimyasal saldırı!

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan Doğu Guta bölgesinde zehirli gazla saldırı düzenlediği iddialarını takip ettiklerini belirterek, "Eğer doğruysa çok kaygı verici." dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 00:58
Uluslararası ajanslar 'Son dakika' koduyla duyurdu! Suriye’de kimyasal saldırı!

Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'da zehirli gazla saldırı" iddialarını takip ettiklerini söyledi.

Yetkili, ‎"Rejim güçlerinin Doğu Guta'da klorin gazı kullandığı yönündeki iddiaların farkındayız. Eğer doğruysa çok kaygı verici." diye konuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazlarla saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Saldırıda çevreye yayılan gazdan 4 muhalifin etkilendiğini ifade eden Ebu Ubeyde, gazdan etkilenenlerin beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktarmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 00:58
  1. suriye
  2. kimyasal saldırı
  3. abd kimyasal silah
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