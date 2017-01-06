Uluslararası ajanslar son dakika geçti: Geri sayım! Türk askeri konvoyu ilerliyor…

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Türkiye, 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugüne kadar 1600'den fazla teröristi öldürdü. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada, "El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DAEŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı" dedi.

Karkamış'tan Suriye topraklarındaki Cerablus'a gece yarısı girilmesiyle başlayan harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı DAEŞ teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doğru genişlemeye başladı ve DAEŞ için en kritik kentlerden biri olan El Bab kuşatıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yı fiili başkenti ilan eden terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki El Bab'ı ağır kayıplar vermesine rağmen savunuyor. Türk özel kuvvetlerin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin kısa sürede El Bab'ı ele geçirmesi bekleniyor.

İKİ UNSUR İLERLEMEYİ YAVAŞLATIYOR

Savunma Bakanı Işık, "Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi. Sadece DAEŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları" sözleriyle operasyondaki hassasiyeti belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün yaptığı açıklamada 136'ıncı gününe giren sınır ötesi harekatta şimdiye kadar 1362 DAEŞ teröristinin öldürüldüğünü bugün açıkladı. 172 terörist ise sağ yakalandı.

Bölgede yalnızca DAEŞ'le mücadele edilmiyor. Menbic'in DAEŞ'den alınmasından sonra bölgeden ayrılmayan PKK'nın Suriye uzantısı YPG de operasyonun hedefinde. TSK, dört ayı aşkın sürede 291 YPG'linin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

TÜRK ASKERİ KONVOYLARI ÇOBANBEY'DE

Reuters haber ajansı, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey'de ilerleyen Türk tankları ve zırhlı araçlarının fotoğraflarını dünyaya geçti. Sınırdan Suriye'ye giren TIR'ların taşıdığı tanklar ve diğer zırhlı araçlar, konvoy halinde iç bölgelere ilerliyor.

Yerel ismi El Rai olan bölge ikinci operasyonun başlatıldığı noktaydı ve Ağustos ayında DAEŞ'den temizlenmişti.

KOORDİNATLAR VERİLDİ, ABD TERÖRİSTLERİ VURMADI

Türkiye, El Bab'da hava desteği sağlamayan uluslararası koalisyonu son günlerde sert şekilde eleştiriyor. New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu gece yaptığı açıklamada Rakka'dan El Bab'a doğru gelen DAEŞ teröristlerinin koordinatlarını ABD'nin başını çektiği koalisyona verdiklerini ancak hiçbir saldırı olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? İncirlik'e DAEŞ için gelen ülkeler, bu desteği vermeyecekseler burada kalmasının da bir de anlamı yok" dedi.

Washington ise, hafta içinde yaptığı açıklamada Türk güçlerine saldırı sonrası gelen çağrı üzerine savaş uçaklarının gösteri uçuşu yaptığını duyurmuştu.