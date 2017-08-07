Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00

Rusya'ya ait denizaltı ve savaş gemisi, bu Sabahİstanbul Boğazı'ndan geçti.

Reuters foto muhabiri Murad Sezer'in kadrajına aldığı Krasnodar adlı denizaltı, sabah 06.00 sularında boğaza giriş yaptı ve Karadeniz'e doğru seyrediyor.

Baltık Denizi'nden aylar önce yola çıkan dizel elektrikli denizaltı, Rusya'nın Karadeniz filosuna katılacak.

Krasnodar'ın önceki aylarda İngiltere açıklarından geçişinde tansiyon hayli yükselmişti.

Aynı dakikalarda savaş gemisi de boğaza girdi



İstanbul Boğazı'ndan bu sabah geçen bir diğer Rus donanma aracı, Valentin Pikul adlı savaş gemisi oldu.



Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na sabah giren açık deniz mayın tarama gemisine, sahil güvenlik botları eşlik etti.

Valentin Pikul, Rusya'nın Karadeniz filosunda görevli ve 770 borda numarasına sahip. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemi, Karadeniz'e açıldı.