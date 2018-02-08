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Uluslararası Af Örgütü de tespit etti: Rejim kimyasal silah...

Suriye'de rejimin yasaklı kimyasal silah kullandığı Uluslararası Af Örgütü tarafından da tespit edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:56
Uluslararası Af Örgütü de tespit etti: Rejim kimyasal silah...

Suriye hükümetinin uluslararası yasaklı kimyasal silahlar kullandığı bir kez daha ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü’nün görüştüğü görgü tanıklarının anlatımlarına göre Suriye hükümetinin 4 Şubat’ta Serakib kasabasına yaptığı klor gazı saldırısı sonucunda 11 kişinin acil tıbbi tedaviye gereksinim duyduğunu söyledi.

Suriye Sivil Savunması Örgütü, helikopterlerden klor gazı içeren varil bombalarının atıldığını ve yaralılarda nefes alamama, cilt ve gözlerde şiddetli biçimde tahriş ile kusma ve bayılma gibi etkilere yol açtığını söyledi. İnsanlara yardım etmek için hızla alana giden Suriye Sivil Savunması örgütünden üç gönüllü de yaralananlar arasında.

SUÇ CEZASIZ KALIYOR

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Suriye hükümeti yasa dışı kimyasal silahlar kullanarak, uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığını bir kez daha gösterdi” dedi. Maalouf, şöyle konuştu: 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:56
  1. suriye
  2. kimyasal
  3. silah
  4. uluslararası af örgütü

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