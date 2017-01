Ulusalcılar tutuştu! CHP Genel Başkalığı'na Said Nursi taraftarı biri mi geçiyor? CHP'de genel başkanlık yarışında Said Nursi'nin de adını karıştırdılar. Karıştıran ise Aydınlık yazarı Sabahttin Önkibar. Fikri Sağlar'la uzun süredir kavgaya tutuşan Önkibar, Sağlar'ın adını zikrederken özellikle Said Nursi vurgusu yapıyor. Sağlar'a "Said Nursi'ci Miletvekili" şeklinde hitap ediyor.

04 Ocak 2017, 15:33 Önkibar, CHP'deki genel başkan arayışlarında ismi geçenleri yazarken Fikri Sağlar'a özel vurgu yaptı. Önkibar'ın yazısı şöyle: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başında tutan tek olgu, yerine geçecek isim konusudur.

Kılıçdaroğlu’nun yakınları bile, “Kemal bey’le parti yükselmiyor ama alternatifi yok” diyorlar.

Partideki arayışlar ise sürüyor.

Deniz Baykal Ağabey kimliği ile partiyi toparlasın diyenler atakta.

Ümit Kocasakal ismi bu aralar sık telafüz ediliyor.

Haluk Pekşen ve Selim Sayek Böke’ye dikkat diyenler var.

Keza Muharrem İnce ve Umut Oran’ın iddiaları sürüyor. "Bırakın bu isimleri, Fikri Sağlar gibi Said Nursi kutsayıcısı biri bile Atatürk’ün partisine genel başkanlık rüyaları görüyor ki tam bir komedi!

Beklenti Kemal Kılıçdaroğlu’nun referanduma gidilirse sonuca göre hareket edeceği yani başkanlık onaylanırsa istifa edeceğidir... HER FIRSATTA NEFRET SAÇIYOR Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, CHP'deki "Said Nursi'ci milletvekili" dediği Fikri Sağlar, SHP döneminde Kültür Bakanlığı yaptığı sırada Nazım Hikmet'le birlikte Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerini de kütüphanelere kazandırılmasının yolunu açmıştı. Önkibar sırf bu sebeple Sağlar'a her fırsatta nefret saçıyor. SAİD NURSİ'NİN KİTAPLARI KÜTÜPHANELERDE CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, 1991 erken genel seçimlerinin ardından DYP ve SHP koalisyonunda SHP kontejanından Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Sağlar'ın en çok ses getiren icraatlarından biri aralarında Said Nursi ve Nazım Hikmet'in de olduğu bir çok isim için “Said Nursi'nin, Nazım Hikmet'in kitaplarını devlet kütüphanelerinde bulabilirsiniz” şeklinde gazetelere ilan vermesiydi. Sağlar, daha önce yaptığı açıklamada Said Nursi'nin kitaplarının kütüphane raflarında okunduğunu belirtmişti. Kültür Bakanlığı yaptığı dönemdeki bazı faaliyetlerini aktaran Sağlar, "Yasakları yasakladık" diyerek, yasaklanan kitapları Kültür Bakanlığı'nın kütüphanelerine geri gönderdik" dedi. Sağlar, "İçlerinde Ahmede Xani'nin ünlü eseri 'Mem u Zin' de vardı. Ahmede Xani'nin 'Mem u Zin' de, Yaşar Kemal'in kitapları da, Saidi Nursi'nin kitabı da şimdi raflarda okunuyor" demişti.