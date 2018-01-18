Ulusal Kürt Konseyi: Afrin'de...

Suriye Ulusal Kürt Konseyi Basın Sözcüsü Abdulbari Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD/PKK'nın köylerine gelmesiyle Kamışlı'yı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

O yüzden hayatta kalabilmek adına Türkiye'ye sığındıklarını ve 4 çocuğuyla Gaziantep'te yeni bir hayata başladıklarını anlatan Osman, gelecekten umutlu olduklarına değindi.

PYD'nin de rejim gibi Kürt halkına iyi davranmadığını ifade eden Osman, "PYD kesinlikle bizlerin, Kürtlerin haklarını savunmuyor, bizim ideolojimize sahip değil. Bizler özgürlük, barış ve huzur arzusuyla yaşayan insanlarız. PYD ise zulmün adıdır." diye konuştu.

Suriye topraklarındaki Kürtlerin tıpkı rejim gibi PYD'nin de onlarca eziyetine ve zulmüne maruz kaldığını aktaran Osman, şöyle konuştu.

"Afrin'de zulüm var. Bu zulüm hem rejimin hem de PYD'nin hayata geçirdikleridir. Afrin'de hapsolan halklarımız, ne yapacağını da bilemiyor. Çünkü bir tarafta PYD denen zulüm grubu, bir tarafta da bizleri yok sayan rejim güçleri. Adeta hapsolmuş durumdayız. Bölge halkı da kime inanacağını, nereye gideceğini bilemez durumda."