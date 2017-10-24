Ulusal kahramanlarının belgeselini çekecekler

Belgesel, ulusal kahraman Cut Nyak Mutia'nın sömürgeci Hollanda askeri ile mücadelesinin hikayesini anlatacak.

Belgesel hazırlanacağı bilgisi (Tentera National Indonesia) TNI ordusu komutanı IM bölgesi yetkilisi tarafından iletildi. Kuzey Açe bölgesinde bulunan Matang Kuli bucağında Nyak Mutia'nın evinde pazar günü düzenlenen anma töreninde konuşma yapan CAJ Albay Ahmad Hüseyin, Cut Nyak Mutia'nın ölümünün 107'nci yılında evinde düzenlenen törene katıldı.

Ahmad Hüseyin yaptığı konuşmada, " TNI Endonezya Genelkurmay Başkanı Gatot Nurmantyo bu çok kutsal bir etkinliğe katılamadığı için çok özür diledi. Askeri kumandanlığımız IM şu sıralar Cut Nyak Mutia'nın Hollandalılara karşı mücadelesinin hikayesi hakkında bir belgesel yapıyor " dedi.

Cut Nyak Mutia'nın ölüm yıldönümünde kendisi için topluca dua merasimi yapıldı. Askeri unsurların katıldığı etkinlikte, Açe resmi polisi, Kuzey Aceh yetkilileri ve Mutia'nın ailesi hazır bulundu.