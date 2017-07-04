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Ulusal banka'da yangın çıktı...

Zambiya'da başkent yakınlarındaki Ulusal Banka'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

04 Temmuz 2017 Salı 23:11
Ulusal banka'da yangın çıktı...

Bölge Polis Şefi Kakoma Kanganja, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Banka'da sabah erken saatlerde meydana gelen yangında bankanın bir bölümünün zarar gördüğünü söyledi. Alevlerin sıçradığı yakındaki halk pazarının ise tamamen yandığını belirten Kanganja, "Yangının sabotaj olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Öte yandan 29. Afrika Birliği Zirvesi için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ülkesine dönmeden havalimanında yaptığı açıklamada, "Halkı sakin olmaya davet ediyorum. Emniyet güçleri gerekli soruşturmayı yapıyor. Yangının kundaklama olduğunu söylemek için erken." diye konuştu.

Ülkede son dönemde sık sık benzer yangınlar görülüyor. Devlet Başkanı Lungu, nisan ayında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Kundaklamaların artması durumunda ülkede olağanüstü hal ilan edebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:11
  1. Kanganja
  2. Addis Ababa
  3. Afrika Birliği Zirvesİ
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