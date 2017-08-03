Ulupınar’a ziyaretçi akını

Kemer’in Ulupınar Mahallesinde akarsu üzerine kurulu işletmeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri geçtiği Antalya’da tatilciler serinlemek için doğası ve akarsuyu bulunan Ulupınar’ı tercih ediyor.Doğası, lezzeti, eğlence parkı, balık havuzu, gölet ve hayvanat bahçesiyle tercih edildiklerini ifade eden Şelale Restaurant sahibi Doğan Akkelle, günde 2 binin üzerinde tatilciye hizmet verdiklerini söyledi. 2006 yılından bu yana tatilcilere hizmet verdiklerini kaydeden Akkelle, “Dedelerim bundan 250 yıl önce gelmiş buralara. Biz onların mirasını devam ettiriyoruz. Bu bizim günlük yaşantı tarzımız, özel olarak bir şey yapmıyoruz. Konuklarımızı evimizdeki gibi ağırlıyoruz. Bizim amacımız Ulupınar’ın kalkınması, sadece bizim değil. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Yaz kış hizmet veriyoruz” dedi.

Akkelle, "Bu yıl yerli turist sayısı daha fazla. Burada hava sıcaklığı Antalya’ya göre çok daha serin. Gün boyu serin hava da sıkılmadan birçok aktivite yapılabilir. Fiyatlarımız da her bütçeye uygun.”