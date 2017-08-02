Uludere’de uyuşturucu operasyonu
Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 kök kenevir ve 750 gram esrar ele geçirildi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
Edinilen bilgilere göre, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığınca, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Taşdelen köyünde ikamet eden İ.T. isimli güvenlik korucusunun evinde ve müştemilatında uyuşturucu bulunduğuna ilişkin bilgi üzerine operasyon düzenlendi. Uludere Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden ev ve müştemilatta yapılan aramada, 120 kök Hint keneviri ve 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T.’nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.