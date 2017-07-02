Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.02 Temmuz 2017 Pazar 02:32
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırılırken bölgede sıcak temasın devam ettiği belirtildi.
Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.