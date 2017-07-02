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Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:32
Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırılırken bölgede sıcak temasın devam ettiği belirtildi.

Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:32
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