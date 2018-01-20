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Uludağ'da sömestr yoğunluğu

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin başlaması ile yoğunluk başladı. Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:22
Uludağ'da sömestr yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Beyaz Cennet Uludağ'a tatilci akını yaşanıyor. Dün başlayan sömestir tatili ile hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etti.

Tatilciler, Teleferik'in hava şartları nedeni ile çalışmamasıyla yolculuk için özel araçlarını ve toplu taşımayı tercih etti. Bu nedenle Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

JANDARMA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor.

Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolu yapıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, paletli araçları ve kar motorları ile olası bir yaralanma ya da kaybolma olayına karşı hazır bekliyor.  Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:22
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