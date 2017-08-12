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Uludağ'da köylüler 600 yıldır yağmur duasına çıkıyor!

Uludağ'da bulunan Kirazlı ve civar köylerin sakinleri, 600 asırdır yılda bir gün yağmur duasına çıkıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:49
Uludağ'da köylüler 600 yıldır yağmur duasına çıkıyor!

Bursa'nın fethinden önce Türkistan topraklarından gelen Dolu (Duğlu) Baba Hazretlerinin kabri başında asırlardır harman zamanı olarak bilinen temmuz sonu veya ağustos ayı başında yağmur duası ediliyor.

Uludağ Milli Parkı giriş kapısının 3 kilometre altında bulunan Kirazlı köyü sınırları içinde kabri olan Dolu Baba Hazretlerinin türbesi başında Kirazlı ve civar köyler tarafından yılda bir defa dualar edilip, halka yemek ikram ediliyor. Köylüler koyunlarından sağdıkları sütlerle yaptıkları yoğurtları ise gelenlere ikram ediyor. Her yıl ananevi olarak tertiplenen merasimden sonra rahmetin gecikmediğini belirten Kirazlı köyü sakinleri, yağmur duasını her sene bu mevsimde yapıyor. Orhangazi Han'ın fethinden önce bölgeyi tutarak Bursa Kal'asına olan ikmalin önüne geçen milisler arasında yer alan Duğlu Baba, Uludağ'da kabri bilinen erenlerin başında geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muhsin Özlükurt, "Biz Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri olarak duaya her sene katılıyoruz. Yakın köylerdeki vatandaşlarımız, hanımlarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarımız katılıyor. Burada ikramlar yapılarak dualar ediliyor. Dolu Baba, burada tekke kurmuş, talebeler yetiştirmiş önemli bir insan. Bu, 600 yıldan beri yapılıyor. Türbesinin bulunduğu alanda düzenlemeler yapmak istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:49
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