Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk için herkes seferber oldu

Ailesiyle Katar'dan Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki çocuk, Uludağ'da kayboldu. Katar'dan tatil için Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin yanlarında olmadığını fark eden ailesi, bir süre çevrede çocuğu aradı. Çocuklarını bulamayan aile, durumu Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye afad, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR...

Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, çocuğu bulmak için bölgede gruplara ayrılarak çalışma yürütüyor. Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek veriyor, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi de Sarıalan bölgesindeki bungalovları kontrol ediyor. Öte yandan, jandarma iz takip köpeklerinin koklaması için küçük çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi. Ekipler, arama çalışmalarına aralıksız devam ederken kayıp çocuğun ailesi ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Kaybolan İbrahim Najib el Mansouri, son olarak bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda çocuğun elindeki poşetle bölgeden uzaklaştığı görülüyor. "Görüntülerde Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük" Baba Najib Mansouri, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil için eşi ve 7 çocuğuyla Türkiye'de bulunduklarını söyledi.

İstanbul'da kaldıklarını ve günübirlik Uludağ'a geldiklerini belirten Mansouri, "Uludağ'da yemek yedik. Çocuklarım yemekten sonra Oyun oynuyorlardı. Daha sonra çocuklarıma gitme vaktinin geldiğini söyledim. İbrahim'i görememiştim. Bunun üzerine diğer oğlum Muhammed'e İbrahim'i sordum. O da bilmediğini söyleyince bölgede aramaya başladık" diye konuştu.Mansouri, aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını anlatarak, "Yemek yediğimiz restoranın aşağı taraflarında köpekleri görünce korkup orada kaldığını düşündük ancak orada da bulamadık. Sonrasında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledik. Görüntülerde Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük. Bulamayınca da jandarmayı aradık." ifadelerini kullandı.

