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Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk için herkes seferber oldu

Ailesiyle Katar'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde kaybolan çocuğu bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Kayıp çocuk, son olarak bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 10:46
Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk için herkes seferber oldu

Ailesiyle Katar'dan Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki çocuk,  Uludağ'da kayboldu.  Katar'dan tatil için Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi, Uludağ'ın  Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim  Najib el Mansouri'nin yanlarında olmadığını fark eden ailesi, bir süre çevrede  çocuğu aradı. Çocuklarını bulamayan aile, durumu Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye afad, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT,  Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma  ekipleri sevk edildi.

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR...

 Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, çocuğu bulmak için bölgede  gruplara ayrılarak çalışma yürütüyor. Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal  kameralarla destek veriyor, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi de Sarıalan  bölgesindeki bungalovları kontrol ediyor.  Öte yandan, jandarma iz takip köpeklerinin koklaması için küçük  çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi. Ekipler, arama çalışmalarına aralıksız devam ederken kayıp çocuğun  ailesi ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.

  SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA 

Kaybolan İbrahim Najib el Mansouri, son olarak bölgedeki iş yerinin güvenlik  kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda çocuğun elindeki poşetle bölgeden uzaklaştığı görülüyor. "Görüntülerde Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük"  Baba Najib Mansouri, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil için eşi  ve 7 çocuğuyla Türkiye'de bulunduklarını söyledi.

 İstanbul'da kaldıklarını ve günübirlik Uludağ'a geldiklerini belirten  Mansouri, "Uludağ'da yemek yedik. Çocuklarım yemekten sonra Oyun oynuyorlardı.  Daha sonra çocuklarıma gitme vaktinin geldiğini söyledim. İbrahim'i görememiştim.  Bunun üzerine diğer oğlum Muhammed'e İbrahim'i sordum. O da bilmediğini  söyleyince bölgede aramaya başladık" diye konuştu.Mansouri, aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını anlatarak, "Yemek  yediğimiz restoranın aşağı taraflarında köpekleri görünce korkup orada kaldığını  düşündük ancak orada da bulamadık. Sonrasında çevredeki iş yerlerinin güvenlik  kamerası kayıtlarını izledik. Görüntülerde Kirazlıyayla patikasına doğru  gittiğini gördük. Bulamayınca da jandarmayı aradık." ifadelerini kullandı.
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 10:46
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