Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı.17 Ocak 2018 Çarşamba 10:33
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 103 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.