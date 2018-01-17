Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 103 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.