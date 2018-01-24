Uludağ'da kar fırtınası ve yoğun sis hakim
Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da yarı yıl tatilinde şiddetli karfırtınası ve sis meydana geldi. Kar sebebiyle yollar kısmen kapanırken, ekipler 24 saat çalışıp yolları açtı. Fırtına ise tatilcilere zor anlar yaşattı.24 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
Uludağ'da etkili olan karfırtınası ve yoğun sis bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 132 santim olarak ölçüldü. Yollar kısmen kapanırken, park halinde bulunan bazı araçla kar altında kaldı. Yoğun kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlara zincir takıldı. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği öğrenildi.
Oteller bölgesinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 5 derece olduğu görüldü.