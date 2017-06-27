Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uludağ’a Ramazan Bayramı’nda 100 bin ziyaretçi

Ramazan Bayramı dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Uludağ Milli Parkını 3 günde yaklaşık olarak 100 bin kişi ziyaret etti.

27 Haziran 2017 Salı 15:55
Uludağ’a Ramazan Bayramı’nda 100 bin ziyaretçi

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan, ancak yaz aylarında da vatandaşlar tarafından rağbet gören Uludağ Milli Parkı’nda 3 günlük Ramazan Bayramı süresince girişlerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Her bayram tatilinde yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Uludağ Milli Parkı’nda bu bayram Orman ve Su İşleri Bakanlığınca girişlerin de ücretsiz yapılması sebebiyle milli park genelinde ziyaretçilere açık alanda hazırlıklar yapıldı. Uludağ Milli Parkı’na Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde yaklaşık 13 bin 500 araç girişi olduğu bildirilirken, bayramın üçüncü gününde de ilgi üst seviyede. 3 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan milli park içerisinde bulunan Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya bölgelerindeki günübirlik kullanım alanında çeşitli aktiviteler yapılırken, çocuklar da dağ havasında oyun oynamanın keyfini sürdü.

Bursa’yı kuş bakışı seyretme imkanının bulunduğu Bakacak Seyir Terasına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Bölgedeki yoğunluktan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kampçılar, karavancılar ve orman köşkleri ile orman evlerinde kalanların da etkinliklere katılması ile Uludağ Milli Parkı’nda adeta şenlik havası yaşandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatı doğrultusunda Uludağ Milli Parkı’na girişlerin ücretsiz olması ziyaretçileri memnun ederken, vatandaşlar da bu memnuniyetlerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:55
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Kirazlı
  4. Uludağ
  5. Ramazan Bayramı
  6. Veysel Eroğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı