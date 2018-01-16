Uludağ yolunda otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bursa'da, Uludağ'dan kent merkezine dönüş yolunda devrilen aracın sürücüsü yaralandı.16 Ocak 2018 Salı 07:58
Muhammet Emin Yılmaz (20) idaresindeki 16 LJP 17 plakalı otomobil, Uludağ yolu İnkaya Mahallesi mevkisinde virajı alamayıp devrildi.
Kazada yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince ters dönen araçtan çıkartıldı.
Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.