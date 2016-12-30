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Uludağ yolu buz pistine döndü

Bursa'da yoğun kar yağışı en çok Uludağ yolunu etkiledi.

Uludağ yolu buz pistine döndü
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:59
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirlerden birisi de Bursa oldu. Şehrin yüksek kesimleri beyazlara büründü. Uludağ'a hazırlıksız çıkmak isteyen sürücüler ise zor anlar yaşadı. Özellikle zinciri bulunmayan araçlar eksi 3 derecede buzlu yolda kayarak kaza yaptılar. Belediye ve karayolları ekipleri ise gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri de kapanan yolu açmak için gece boyunca mesai yaptı. 
Araçlarını kontrol etmekte zorlanan sürücüler, kontrolden çıkıp kara saplanan otomobillerini çıkartmak için çevredekilerden yardım aldı. Buzdan dolayı kayan bir kar küreme aracı da bir otomobile arkadan çarptı. Bazı lüks otomobillerin zincir takmasına rağmen buzlanan yolda kayması ise dikkat çekti. Jandarma ekipleri, 8.kilometreden itibaren zincirsiz araç çıkışına izin vermiyor. 

 
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