Uludağ Üniversitesi spor takımları başarıya doymuyor

Judoda 18 ülke ve 103 üniversiteden 195 sporcu, karatede 21 ülke ve 108 üniversiteden 220 sporcu, tekvandoda14 ülke ve 83 üniversiteden 157 sporcunun, badmintonda ise 11 ülke ve 16 üniversitenin katıldığı EUSA-2017’ye Uludağ Üniversitesi 22 sporcu ile iştirak etti.Uludağ Üniversitesi EUSA-2017’de badminton dâhil 4 branşta 6 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 16 madalya ile Avrupa’da altın yılını yaşadı.

EUSA-2017’deki tekvando müsabakalarına 6 sporcu ile katılan Uludağ Üniversitesi 1 altın, 5 bronz madalya kazandı. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda dünya ikinciliği kazanan Uludağ Üniversitesi sporcusu Hatice Kübra İlgün’den yoksun bir kadroyla EUSA-2017’ye katılan 6 sporcu da madalya kazanarak Türkiye’ye eli boş dönmedi. Antrenörlüğünü UÜ Bayan Tekvando Takımı’nda Sümeyye İloğlu altın madalya kazanırken, Burcu Özlü, Elif Kalem ve Gülsüm İnan bronz madalya aldı. Erkeklerde ise Bektaş Gökalp ve Yunus Doğan bronz madalya alan sporcularoldu.

EUSA-2017’ye Tolga Macar, Batuhan Gürel ve Eray Şamdan’dan oluşan 3 sporcu ile katılan Uludağ Üniversitesi Karate Takımı, 1 altın 1 bronz olmak üzere toplamda iki madalya kazandı. Eray Şamdan 60 kilo komitede 1.’lik kürsüsüne çıkarak Uludağ Üniversitesi tarihinde karate branşındaki ilk altın madalyayı kazandı. Tolga Macar ise 67 kilo komitede bronz madalya kazandı.

Uludağ Üniversitesi Judo Takımı ise kilosunda Türkiye 1.si ve ‘2017 TAIPEI Summer Üniversiade’da Türkiye’yi temsil edecek olan Damla Çalışkan’ın ilk turda elenmesine rağmen Bedrettin Baha Çamlıbel, Kamil Berkay Poyraz ve Şehnaz Güz’den oluşan sporcularıyla mücadeleyi son güne kadar sürdürerek 1 gümüş madalya kazanmayı başardı. Sporculardan Şehnaz Güz49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca UÜ Tekvando Takımı da takım halinde 3.’lük elde etmeyi başardı.