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Uludağ Milli Parkı girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, Milli Parkgişelerindeki yoğunluk nedeniyle dağ yolunda 3 kilometrelik araçkuyruğu oluştu.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:20
Uludağ Milli Parkı girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu

Bursa'nın kayak merkezi Uludağ'da hafta sonu gelmeden yoğunluk başladı. Tatilciler, Uludağ Milli Parkı gişelerine gelmeden dağ yolunda oluşan araçkuyruğuyla karşılaştı. Gün içinde 3 kilometreye kadar uzanan araç kuyruğunun Milli Park gişelerindeki yoğunluktan kaynaklandığı belirtildi. Yakın zamanda, girişlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılması için uygulamaya konulan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) rağmen çok sayıda kişi, gişelerde ödeme yaptı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA ÇIKIŞ YOK

Milli Park gişeleri öncesinde, jandarma asayiş ve jandarma özel harekat ekiplerinin desteğiyle jandarma trafik ekibinin yaptığı denetimde sürücüler, araçlarının tekerleklerinde zincir olmadan çıkış yapamayacakları konusunda uyarıldı. Zincir takmayan sürücülerin dağa çıkışına izin verilmedi.

PİSTLER KAPALI KALDI, TELESİYEJLER ÇALIŞTIRILMADI

Öte yandan Uludağ'daki otellerde sömestir tatili dolayısıyla yüzde yüz doluluk oranına ulaşılırken, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve sisten tatilciler de etkilendi. Hava şartları nedeniyle kısmen açık olan kayak pistleri, sömestir tatilinin başladığı günden beri bugün ilk kez açılmadı. Bölgede yoğun kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgar ve sis de etkili olunca telesiyejler çalıştırılmadı. Pistlerin kapalı kalması, kayak malzemesi satanların işlerinin düşmesine neden oldu. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Sömestir tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle hazırlıklarımızı yapmıştık. İşlerimizin yoğun olmasını bekliyorduk; ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle biz de umut ettiğimiz işi yapamadık. İnşallah, yarın hava düzelecek. Hem biz hem de tatilciler, muradına erecek" dedi. 

Kayak yapma isteğinden vazgeçmeyenler ise kiraladıkları kayak takımlarını ellerine alıp, en yüksek noktaya kadar yürüyerek, kaydı. Tatilciler, pistlerin kapalı olmasına rağmen eğlendiklerini söyledi. 
 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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