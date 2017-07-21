Ulu Cami'nin pirinç kaplamaları Muhsin dedeye emanet

Kütahya'da, 79 yaşındaki "Muhsin dede", 600 yıllık Ulu Cami'nin sütunlarını çevreleyen pirinç kaplamaları 30 yıldır gönüllü olarak temizleyip parlatıyor.

Yıldırım Bayezid döneminde 1381'de inşasına başlanan ve 1401'de tamamlanan tarihi caminin içindeki 6 büyük sütunu çevreleyen pirinç kaplamaları temizlemeyi kendisine görev edinen işçi emeklisi Kemal Muhsin Karabacak, haftalık ya da 15 günlük periyotlarla camide çalışma yapıyor. Her bir sütun için 45 dakika emek harcayan Karabacak, yaptığı açıklamada, ismini hatırlayamadığı birinden devraldığı pirinç kaplamaları temizleyip parlatma işini yaklaşık 30 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Pirinç kaplamaların Ulu Cami'ye yakışır şekilde her daim parlak durmasını sağlamaya çalıştığını anlatan Karabacak, şöyle konuştu:

"Tarihi Ulu Cami'mizde 6 adet büyük sütun var ve bu sütunların etrafı sarı pirinçle kaplı. Bu pirinçlerin temiz ve parlak durması için haftada veya 15 günde bir olmak üzere silinmesi, parlatılması lazım. Kışın havanın soğuk olması ve rutubet oranının artmasından dolayı ayda bir silinmesi lazım. Ben de bu gereklilikten dolayı yaklaşık 30 yıldır bu pirinçleri benzin ve pirinç unu karışımıyla elde edilen madde ile parlatmaktayım. Önce tabii kuru bir bez ile pirinçlerin tozunu alıyorum. Ardından bu maddeyi beze azar azar dökerek pirinçleri siliyorum. Bir sütunun başında yaklaşık 45 dakika duruyorum. Yani, pirincin en iyi şekilde temizlenip parlaması için 45 dakika boyunca silip parlatıyorum. 10 dakikada da silinebilir ama o zaman tam anlamıyla temizlenip parlamaz."

"Tek amacım Allah'ın rızası"

Karabacak, yaptığı işten bir karşılık beklemediğini vurgulayarak "Birilerinin, 'Sen bu pirinçleri parlat, bu işi sen yap.' şeklinde bir görevi veya talimatı olmadı. Ben bu işten bir karşılık beklemiyorum, sırf Allah rızası için, sevap için yapıyorum. Burada bu işi yapmak bana huzur veriyor. Eğer benim bilmediğim, görmediğim camilerde parlatılması, silinmesi gereken pirinçler varsa gidip oraları da parlatabilirim. Sevabına yaparım, yeter ki temiz olsun." dedi.

Caminin imam hatiplerinden Kadir Birlik de yardımsever insanların görünür ya da görünmez hizmetleri sayesinde tarihi Ulu Cami'nin bu ihtişamıyla ayakta durduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bilhassa caminin görevlisi olarak, dışarıdan ilimize misafir olarak gelen vatandaşlar bize, 'Bu caminin muhteşem sütunlarının pirinçleri nasıl bu kadar pırıl pırıl kalabiliyor?' diye soruyorlar. İşte camimizin görünmeyen mihmandarlarından Muhsin amcamız, cemaatin olmadığı vakitlerde gelerek, kendine has yöntemlerle saatlerce bu pirinçleri siliyor. Kendisinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.