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Ülkücülerden destek

Bahçeli’nin düzenlediği basın toplantısında yaptığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme yönündeki açıklamalarına Ülkücülerden destek geldi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 03:12
Ülkücülerden destek

BURAK BATTAL / RESUL EKREM ŞAHANMHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme yönündeki açıklamalarına ülkücülerden destek geldi.

“Erdoğan’a sahip çıkmak millete sahip çıkmaktır”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Bugün dünyadaki haçlı-siyonist ittifakının hedefe koyduğu Erdoğan’a sahip çıkmak millete sahip çıkmaktır. Ülkeye sahip çıkmaktır, devlete sahip çıkmaktır. Sayın Bahçeli bu kararıyla birlikte milletinin, ülkesinin ve devletinin yanında olduğunu ilan etti. Biz durumu bu şekilde okuyoruz. Bizler bu kararı destekliyoruz” dedi.

“Doğru bir karar”

Ülkücü hareketin önemli kanaat önderlerinden Avukat Osman Başer, Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı bu kararın doğru bir karar olduğunu belirterek, “Herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve elini taşın altına koymalıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy vermesi ve desteklemesi gerekir” dedi. Ülkücü hareket mensubu olduğu için 1980 darbesinden sonra 11 yıl hapis yattığını belirten Başer, Bahçeli’nin bu kararını desteklediğini kaydetti.

“Bahçeli milletin yanında yer aldı”

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter, “Bahçeli, Haziran seçimlerinden bugüne eski tutumunu değiştirdi. Milletin ve devletin yanında yer alıyor. Sayın Bahçeli hem MHP’nin hem de kendisinin ait olduğu yere dönerek milli ve yerli unsurların yanında yer aldı. Bundan sonra Erdoğan ve Bahçeli birlikteliğinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye atağa kalkacak. Dünyanın yeni bir süper gücü olma yolunda hızla ilerleyecektir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 03:12
  1. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter
  2. Osman Başer
  3. Ülkücü hareket
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