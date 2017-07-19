Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan piton ve boa yılanına el konuldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Samsun’da yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğunu tespit ettiği birer adet piton ve boa yılanına el koydu. El konulan yılanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59
Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan piton ve boa yılanına el konuldu

DKMP Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatları üzerine Türkiye’de yaban hayvanı türlerinin ticareti ve denetimi noktasında pek çok çalışma yapıyor. Bu talimat doğrultusunda zengin biyolojik çeşitliliğe sahip yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini kontrol eden DKMP ekipleri, bu konuda yapılan ihbarları anında değerlendiriyor.

ŞAHSA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

DKMP ekiplerine Samsun’da bir vatandaşın ülkeye yasa dışı yollarla bir adet piton ve boa yılanını soktuğu ve evde beslediği ihbarı geldi. İhbar üzerine olaya müdahale eden ekipler, evde yılan besleyen ve bu yılanları yasa dışı yollarla yurda sokan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddesine muhalefetten 914 TL idari para cezası keserek, yılanlara el koydu. El konulan yılanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

TİCARETE KONU TÜRÜN CITES BELGESİ OLMAK ZORUNDA

DKMP Genel Müdürlüğü 1996 yılında taraf olduğu CITES Sözleşmesi’ne istinaden ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ya da ülkeden yine yasa dışı yolla yurt dışına çıkarılan türlerin takibini yapıyor. DKMP bu konuda İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklı olarak, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak maksadıyla sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlıyor. CITES listelerinde yer alan bir türün canlı, ölü, parça ve türevleri ticarete konu ise mutlak suretle CITES Belgesinin, ilgili yönetim otoritesinden alınması gerekiyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59
  1. piton
  2. boa yılanı
  3. Samsun
  4. Gaziantep
  5. İçişleri Bakanlığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da son dakika gelişmesi... Sürpriz ziyaret! Kabinede revizyon mu olacak?
    1. Ankara'da son dakika gelişmesi.....
    2. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil..
    3. Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!
    4. FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!
    5. O ülkede telefon dolandırıcısına ömür..
    6. Terör yuvaları artık menzilimizde!..
    7. Altay Tankı için 3 firmaya davet
    8. Denizli'de askere gitmeye hazırlanan 2..
    9. FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu
    10. Anıtkabir söylenti Bakan Işık'tan..
    11. Hero tişörtü giyenler için karar..
    12. Hükümetten kritik FETÖ açıklaması!..
    13. WhatsApp, YouTube yürütme özelliği..
    14. Tek tip kıyafette iki seçenek
    15. Cilvegözü sınır kapısı kapatıldı!
    16. Sıcaklara özel ‘içilebilir baklava’
    17. Toroğlu topa tuttu: Dayağı yedi ama...
    18. Namaz kılanlara saldırı! Kanlar içinde..
    19. Bolu'da korkunç kaza!
    20. NBA'de forma kuralları değişiyor
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var