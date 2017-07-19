Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan piton ve boa yılanına el konuldu

DKMP Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatları üzerine Türkiye’de yaban hayvanı türlerinin ticareti ve denetimi noktasında pek çok çalışma yapıyor. Bu talimat doğrultusunda zengin biyolojik çeşitliliğe sahip yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini kontrol eden DKMP ekipleri, bu konuda yapılan ihbarları anında değerlendiriyor.

ŞAHSA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

DKMP ekiplerine Samsun’da bir vatandaşın ülkeye yasa dışı yollarla bir adet piton ve boa yılanını soktuğu ve evde beslediği ihbarı geldi. İhbar üzerine olaya müdahale eden ekipler, evde yılan besleyen ve bu yılanları yasa dışı yollarla yurda sokan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddesine muhalefetten 914 TL idari para cezası keserek, yılanlara el koydu. El konulan yılanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

TİCARETE KONU TÜRÜN CITES BELGESİ OLMAK ZORUNDA

DKMP Genel Müdürlüğü 1996 yılında taraf olduğu CITES Sözleşmesi’ne istinaden ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ya da ülkeden yine yasa dışı yolla yurt dışına çıkarılan türlerin takibini yapıyor. DKMP bu konuda İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklı olarak, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak maksadıyla sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlıyor. CITES listelerinde yer alan bir türün canlı, ölü, parça ve türevleri ticarete konu ise mutlak suretle CITES Belgesinin, ilgili yönetim otoritesinden alınması gerekiyor.