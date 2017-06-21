Ülkeye terörist yetiştirdikleri için gurur duyuyorlarmış!
Gezi olaylarının baş mimarı olan teröristler Ulaş Bayraktaroğlu ve 'Kırmızı fularlı kız' lakaplı Ayşe Deniz Karacagil'in anneleri buluştu.21 Haziran 2017 Çarşamba 10:48
Gezi parkı provokasyonu sırasında Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof atarken çekilen fotoğrafıyla gündeme oturmuştu.
MAYINA BASIP ÖLDÜ
Hakkında açılan davalar nedeniyle Suriye'ye kaçıp terör örgütü kuran Bayraktaroğlu mayına basarak öldü.
KARACAGİL DE SURİYE'DE ÖLDÜ
Ayşe Deniz Karacagil de Bayraktar gibi hakkında açılan davalardan kaçıp dağa çıkarak PKK'ya katılmıştı.
Yaklaşık 1 ay önce PKK için çatışırken Suriye'de öldü.
"GURUR DUYUYORUZ"
Suriye'de ölen 2 teröristin anneleri Nuray Erçağan ve Melike Çetiner de, çocuklarının mücadelesinden gurur duyduklarını söyledi.