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Ülkeye terörist yetiştirdikleri için gurur duyuyorlarmış!

Gezi olaylarının baş mimarı olan teröristler Ulaş Bayraktaroğlu ve 'Kırmızı fularlı kız' lakaplı Ayşe Deniz Karacagil'in anneleri buluştu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:48
Ülkeye terörist yetiştirdikleri için gurur duyuyorlarmış!

Gezi parkı provokasyonu sırasında Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof atarken çekilen fotoğrafıyla gündeme oturmuştu.

MAYINA BASIP ÖLDÜ

Hakkında açılan davalar nedeniyle Suriye'ye kaçıp terör örgütü kuran Bayraktaroğlu mayına basarak öldü.

KARACAGİL DE SURİYE'DE ÖLDÜ

Ayşe Deniz Karacagil de Bayraktar gibi hakkında açılan davalardan kaçıp dağa çıkarak PKK'ya katılmıştı.

Yaklaşık 1 ay önce PKK için çatışırken Suriye'de öldü.

"GURUR DUYUYORUZ"

Suriye'de ölen 2 teröristin anneleri Nuray Erçağan ve Melike Çetiner de, çocuklarının mücadelesinden gurur duyduklarını söyledi.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:48
  1. Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz
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  10. suriye
  11. en son haber
  • hürhür4 sa önce
    nasıl serbest bırakılır açıkça bende onlardanım diyor kadın pkklıyım diyor ve serbest kalıyor. feto dese içerde pkk fetoden mahsummu
  • mutlumutlu5 sa önce
    Bunlar kafirler İslam düşmanları kafirlikleriyle öğünüyorlar. Alayınız cehenneme.....
  • çağlarçağlar5 sa önce
    bu cahiller akıl edemiyormuki? bu ülkenin başında bir müslüman lider var ve adam elinden geleni yapıyor eksikleri tabiki olucak ancak sen kalkmışsın bu insanla savaşan teröristleri haklı hale getiriyorsun üstelik terörist olarak gebermesinede seviniyorsun,bu ülkede oyunları tutmadı suriyeye kaçtılarpisliğin yeri foseptik çukuru..
  • Aydın SÖYLEMEZAydın SÖYLEMEZ5 sa önce
    ABD taşeronluğu yaparak ölmeleri çok üzücü olması lazım.Ama gözleri kör olan analar yüksek idealler için öldüklerini düşünüyorlar/düşünmek istiyorlar.Acı olan bu...
  • Turan Turan 5 sa önce
    Allah belanızı versin inşallahşu mübarek gündeanaolamamışsınız yigitler doğuramamışsınızancak vatan hainiitler kunnamissinizleşlerinizle degurur duyun vatansızsırttanlar
  • Mumine Mumine 5 sa önce
    Bunlar zorlarından öyle diyorlar. Yoksa kendileride biliyorlar ki veledleri 'terörist leş' olarak geberdi gittiler. Şimdi de 'Gayya' kuyusunda bu ana bozuntularnı da bekliyorlar.
  • tuğrultuğrul5 sa önce
    Nesep-kan ve süt bozukluğu böyle bir şey işte !
Bugünkü Akit

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