Ülkesine dönen 68 bin Suriyeli'den 8 bini geri döndü! Peki neden?

Buna göre sınır kapılarından çıkış yapan 68 bin Suriyeliden yalnızca 8 bini döndü. Peki bunun sebebi ne?

İşte çekirgenin yazısının ilgili bölümleri:

60 BİN SURİYELİ ÜLKESİNDE KALDI

Göç İdaresi Başkanlığı açıklıyor: “Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen 68 bin 328 Suriyeli'den şu ana kadar yalnızca 8 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.”



Bu durumda yaklaşık 60 bin Suriyeli Suriye'de kalmış görünüyor. Özellikle, Azez, Çobanbey, Elbab, Cerablus'a giden Suriyelilerin orada kalmalarına bir tek açıklama yapılabilir... O da huzur. Yani Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla sağladığı huzur. Daha da önemlisi...

Türkiye Fırat Kalkanı'yla huzur sağladığı şehirlerde müthiş bir lojistik destek faaliyeti sürdürüyor. Yıkılan hastaneler, okullar yenileniyor. Öğretmen, doktor açıkları kapatılıyor. Yani oralarda hayat normale dönüyor. İşte böylece, DAEŞ saldırılarıyla Esad baskısıyla kaçanların önemli bir bölümü Suriye'ye dönüyor. Bu durum, Türkiye'nin insanlık tarihine bırakacağı önemli bir derstir.

İSTATİSTİK GEREKİYOR

Peki kimler Suriye'de kalıyor?... Kimler Türkiye'ye dönüyor? Ya da kimler bayramlaşmaya bile gitmiyor? Göç İdaresi Başkanlığı'nın bu konuda da bir istatistik hazırlaması gerekir. Geri dönenlerin yaş ortalaması nedir? Meslek durumları... Eğitim durumları... Medeni durumları nedir?... Acaba bize yalnızca işsizler mi kalıyor? Suriye'den kaçan kalifiye elamanlar geri dönüp de işsizler burada kalıyorsa... Bunun da belirlenmesi gerekmez mi?

Türkiye, Suriye ve mülteci meselesinde bir insanlık dersi vermiştir. Şimdi bu soruların cevapları ışığında BM ile temas edilmesi gerekmektedir.