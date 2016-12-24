Cloudflare

'Ülkenize sahip çıkmanız çok güzel'

Riekerink, Vodafone Arena’da düzenlenen Şehitlere Saygı Maçı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

'Ülkenize sahip çıkmanız çok güzel'
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:04
Bu haber 486 kez okundu

"Şehitler için düzenlenen organizasyon harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz..."

"Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu maçta emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Ve bunu korumak gerekiyor..."

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yarın oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde düzenlenen haftalık toplantıda çarpıcı açıklamalar yaptı. Transfer çalışmaları ve takımındurumu hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, basın toplantısının son bölümünü önceki gece Vodafone Arena'da düzenlenen ve yerli-yabancı çok sayıda yıldızın forma giydiği 'Şehitlere Saygı Maçı'na ayırdı. Statta oluşan ambiyanstan çok etkilendiğini söyleyen Jan Olde Riekerink şu ifadeleri kullandı:

EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

"Şehitler için düzenlenen organizasyon gerçekten harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz ve hiçbir şekilde bölünmesine izin vermiyorsunuz. Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Çok güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Ve bunu korumak gerekiyor."

Eto'o önerilmedi

Riekerink takım hakkında ise şunları söyledi:
Transfer konularında toplantılar yapıyoruz. Hazırlıksız yakalanmamak için görüşmeler yapıyoruz. Eto'o bize önerilmedi.
Altı stoper ile başladık, fakat sakatlıklar ve Afrika Kupası sonrası iki oyuncuya kaldık. Bunu takım içinden de çözebiliriz. Nigel de Jong, Ajax'ta bu pozisyonda oynamıştı. Bütçe dahilinde olmak üzere bu pozisyona transfer yapmaya hazırız.
Oyun konusunda gelişmeler var. Mükemmele ulaşmak için çalışıyoruz.

 
Etiketlerövgü
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Samsunspor, bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek

Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!

Geçtiğimiz yaz Zenit'ten Hulk'u 55.8 milyon Euro'ya transfer eden Shanghai…

Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!

Adana Demirspor bugün deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat…

'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı"…

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i 86-84 yenerek galibiyet serisini 3'e…

Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!

Galatasaray'da idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a…

CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımı CSKA Moskova, 14 maçta elde…

Milan'dan 'Süper' zaferMilan'dan 'Süper' zafer

İtalya Süper Kupa'da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1…

Crystal Palace'ta Sam Allardyce dönemiCrystal Palace'ta Sam Allardyce dönemi

Crystal Palace teknik direktörlük görevine, rüşvet skandalı sonrası İngiltere Milli…