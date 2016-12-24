'Ülkenize sahip çıkmanız çok güzel'

"Şehitler için düzenlenen organizasyon harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz..."

"Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu maçta emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Ve bunu korumak gerekiyor..."

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yarın oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde düzenlenen haftalık toplantıda çarpıcı açıklamalar yaptı. Transfer çalışmaları ve takımındurumu hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, basın toplantısının son bölümünü önceki gece Vodafone Arena'da düzenlenen ve yerli-yabancı çok sayıda yıldızın forma giydiği 'Şehitlere Saygı Maçı'na ayırdı. Statta oluşan ambiyanstan çok etkilendiğini söyleyen Jan Olde Riekerink şu ifadeleri kullandı:

EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

"Şehitler için düzenlenen organizasyon gerçekten harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz ve hiçbir şekilde bölünmesine izin vermiyorsunuz. Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Çok güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Ve bunu korumak gerekiyor."

Eto'o önerilmedi

Riekerink takım hakkında ise şunları söyledi:

Transfer konularında toplantılar yapıyoruz. Hazırlıksız yakalanmamak için görüşmeler yapıyoruz. Eto'o bize önerilmedi.

Altı stoper ile başladık, fakat sakatlıklar ve Afrika Kupası sonrası iki oyuncuya kaldık. Bunu takım içinden de çözebiliriz. Nigel de Jong, Ajax'ta bu pozisyonda oynamıştı. Bütçe dahilinde olmak üzere bu pozisyona transfer yapmaya hazırız.

Oyun konusunda gelişmeler var. Mükemmele ulaşmak için çalışıyoruz.