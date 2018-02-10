Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkemizin enerjisi için çalışacağız

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzından elde edilen kaynak, Enerjisa Üretim Santralleri AŞ’nin sermaye artırımında kullanılacak.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:59
Ülkemizin enerjisi için çalışacağız

Halka arza gösterilen talepten memnun olduklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Sabancı olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize olan güvenimizden güç alıyoruz” dedi. Güvenle yollarına devam ettiklerini belirten Göçmen, şunları söyledi: “Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzının hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve sektörün potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz.”

‘YATIRIMCI YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİNE İKNA OLDU’

E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini söyledi. Teyssen, “Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa’ya olan güveni açıkça göstermektedir. Biz de Türkiye’ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” diye konuştu.

İLK GÜNDEN KAZANDIRDI

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlanarak, 8 Şubat Perşembe günü ENJSA kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak kayıtlara geçti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:59
  1. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen
  2. Enerjisa Enerji A.Ş.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    1. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    2. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
    3. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
    4. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
    5. ABD'de İsrail hareketliliği
    6. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
    7. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
    8. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
    9. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
    10. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
    11. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
    12. "Kimse baskı altında değil, herkes..
    13. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
    14. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
    15. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
    16. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
    17. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
    18. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
    19. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
    20. İsrail Şam'ı bombalamaya başladı
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü