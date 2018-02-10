Ülkemizin enerjisi için çalışacağız

Halka arza gösterilen talepten memnun olduklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Sabancı olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize olan güvenimizden güç alıyoruz” dedi. Güvenle yollarına devam ettiklerini belirten Göçmen, şunları söyledi: “Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzının hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve sektörün potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz.”

‘YATIRIMCI YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİNE İKNA OLDU’

E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini söyledi. Teyssen, “Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa’ya olan güveni açıkça göstermektedir. Biz de Türkiye’ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” diye konuştu.

İLK GÜNDEN KAZANDIRDI

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlanarak, 8 Şubat Perşembe günü ENJSA kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak kayıtlara geçti.