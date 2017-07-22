Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkelerine geri dönmeyecekler

Yeni rapor önceki değerlendirmelerle çelişiyor. Daha önce yabancı savaşçıların ülkelerine döneceği ve tehdit oluşturacağı kaydediliyordu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:08
Ülkelerine geri dönmeyecekler

Amerikan istihbarat yetkilileri, Irak ve Suriye’de DEAŞ için savaşan yabancı savaşçıların çoğunun DEAŞ'i savunmak için ülkelerine dönmeyeceklerini ve Suriye’yle Irak’ta kalacaklarını düşünüyor.

Amerika Ulusal Terörle Mücadele Merkezi başkanı Nicholas Rasmussen, kalanların muhtemelen öleceğini kaydetti. Ramussen bu açıklamayı Aspen Güvenlik Forumu’nda yaptı.

Bu daha önceki değerlendirmelerle çelişiyor. Daha önce yabancı savaşçıların ülkelerine döneceği ve tehdit oluşturacağı kaydediliyordu.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Rasmussen ayrıca DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğünü teyit edecek bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Cuma günü de Savunma Bakanı Jim Mattis, Bağdadi’nin hala hayatta olduğunu düşündüğünü kaydetmişti.

40 bin 'yabancı' savaşçı

Suriye ve Irak’ta çatışmaların başlamasından sonra 40 bin yabancı savaşçının DEAŞ’e katıldığını düşünen Amerikan istihbaratı son döneme kadar birçoğunun ülkelerine döneceğini tahmin ediyordu.

Rasmussen, Irak ve Suriye’de durumun değişmesiyle yabancı dönüşüyle ilgili düşüncelerin ilk tahmin edilenden daha az olasılık olduğunu belirtti.

Amerikalı bir istihbarat yetkilisi 15 binden az DEAŞ militanının Irak ve Suriye’de savaştığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:08
  1. deaş
  2. Rasmussen
  3. Nicholas Rasmussen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim geri dönüyor
    1. Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim..
    2. PKK işgalindeki kentte Elektirik..
    3. Duş sonrası bunu yapan genç hayatını..
    4. Her şey bu şehrin ortasında..
    5. Beşiktaş'tan Şenol Güneş yalanlaması
    6. Nureddin Zengi Hareketi Tahriru'ş..
    7. Giresun'da katliam gibi kaza!
    8. Muhalifler Arsal'de Hizbullah'ı..
    9. Ülkelerine geri dönmeyecekler
    10. ABD'den 'YPG' itirafı! İsim..
    11. B planı devreye girdi! FETÖ'ye büyük..
    12. Türkiye düşmanı Maliki: Rusya..
    13. Suudi Arabistan'ın öldürdüğü siviller..
    14. Giderek artıyorlar... İki çocuk..
    15. Göztepe, Ghilas'la güldü!
    16. Para karşılığında 'Katar karşıtı'..
    17. Bakan Ahmet Demircan'dan darp edilen..
    18. AK Parti'nin delege seçimleri başladı
    19. İsrail askerleri Filistin köyünü bastı
    20. Putin kod adını açıkladı!
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"