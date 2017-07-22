Ülkelerine geri dönmeyecekler

Amerikan istihbarat yetkilileri, Irak ve Suriye’de DEAŞ için savaşan yabancı savaşçıların çoğunun DEAŞ'i savunmak için ülkelerine dönmeyeceklerini ve Suriye’yle Irak’ta kalacaklarını düşünüyor.

Amerika Ulusal Terörle Mücadele Merkezi başkanı Nicholas Rasmussen, kalanların muhtemelen öleceğini kaydetti. Ramussen bu açıklamayı Aspen Güvenlik Forumu’nda yaptı.

Bu daha önceki değerlendirmelerle çelişiyor. Daha önce yabancı savaşçıların ülkelerine döneceği ve tehdit oluşturacağı kaydediliyordu.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Rasmussen ayrıca DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğünü teyit edecek bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Cuma günü de Savunma Bakanı Jim Mattis, Bağdadi’nin hala hayatta olduğunu düşündüğünü kaydetmişti.

40 bin 'yabancı' savaşçı

Suriye ve Irak’ta çatışmaların başlamasından sonra 40 bin yabancı savaşçının DEAŞ’e katıldığını düşünen Amerikan istihbaratı son döneme kadar birçoğunun ülkelerine döneceğini tahmin ediyordu.

Rasmussen, Irak ve Suriye’de durumun değişmesiyle yabancı dönüşüyle ilgili düşüncelerin ilk tahmin edilenden daha az olasılık olduğunu belirtti.

Amerikalı bir istihbarat yetkilisi 15 binden az DEAŞ militanının Irak ve Suriye’de savaştığını belirtiyor.