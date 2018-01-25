Ülkelerin 'dindarlık haritasını' çıkarttılar

İngiliz yayın kuruluşu The Telgraf dünyadaki dini gelişmişliğin haritasını yayınladı. Konu ile ilgili derecelendirmenin 2008, 2009 ve 2015 yıllarında Uluslararası WIN / Gallup grubunun anketlerinden elde edilen verilere dayandığı ve insanlara 'onların kendilerini dindar görüp görmedikleri' sorulduğu bildirildi.

Verilere göre, Orta Asya ülkeleri şu şekilde sıralanıyor: Tacikistan'da nüfusun yüzde 85'i, Türkmenistan’da yüzde 80'i, Kırgızistan’da yüzde 72, Kazakistan’da yüzde 66 ve Özbekistan’da yüzde 51'i kendilerini 'inanan insanlar' olarak değerlendiriyor.

Haritada dünyanın en dindar beş ülkesi Etiyopya, Malavi, Nijerya, Sri Lanka ve Yemen olarak gösterildi.

Avrupa ülkeleri arasında dindarlık sıralaması Polonya'da yüzde 86, Ukrayna'da yüzde 73, Rusya'da yüzde 70, Letonya'da yüzde 40, Litvanya'da ise yüzde 42 olarak belirlendi.

Dindarlık konusunda en zayıf ülkeler ise Çin (yüzde 7), Japonya (yüzde 13), Estonya (yüzde 16), İsveç (yüzde 19), Norveç (yüzde 21) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 23) oldu.