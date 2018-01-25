Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkelerin 'dindarlık haritasını' çıkarttılar

Haritada dünyanın en dindar beş ülkesi Etiyopya, Malavi, Nijerya, Sri Lanka ve Yemen olarak gösterildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:35
Ülkelerin 'dindarlık haritasını' çıkarttılar

İngiliz yayın kuruluşu The Telgraf dünyadaki dini gelişmişliğin haritasını yayınladı. Konu ile ilgili derecelendirmenin 2008, 2009 ve 2015 yıllarında Uluslararası WIN / Gallup grubunun anketlerinden elde edilen verilere dayandığı ve insanlara 'onların kendilerini dindar görüp görmedikleri' sorulduğu bildirildi.

Verilere göre, Orta Asya ülkeleri şu şekilde sıralanıyor: Tacikistan'da nüfusun yüzde 85'i, Türkmenistan’da yüzde 80'i, Kırgızistan’da yüzde 72, Kazakistan’da yüzde 66 ve Özbekistan’da yüzde 51'i kendilerini 'inanan insanlar' olarak değerlendiriyor.

Haritada dünyanın en dindar beş ülkesi Etiyopya, Malavi, Nijerya, Sri Lanka ve Yemen olarak gösterildi.

Avrupa ülkeleri arasında dindarlık sıralaması Polonya'da yüzde 86, Ukrayna'da yüzde 73, Rusya'da yüzde 70, Letonya'da yüzde 40, Litvanya'da ise yüzde 42 olarak belirlendi.

Dindarlık konusunda en zayıf ülkeler ise Çin (yüzde 7), Japonya (yüzde 13), Estonya (yüzde 16), İsveç (yüzde 19), Norveç (yüzde 21) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 23) oldu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:35
  1. The Telgraf
  2. Avrupa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerin yönettiği Mısır nereye gidiyor?
    1. Darbecilerin yönettiği Mısır nereye..
    2. CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için..
    3. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM..
    5. Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
    6. Alman yazar sapıttı: Kürtlere..
    7. Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi..
    8. Eto'o'yu resmen açıkladı!
    9. Böylesi ancak Karadeniz'de olur. Yolun..
    10. Münbiç operasyonuna doğru...
    11. Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye..
    13. Ülkelerin 'dindarlık haritasını'..
    14. Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi..
    15. Afrin'deki zırhlılarda dikkat çeken..
    16. Tren, madde yüklü TIR'a çarptı! Bölge..
    17. Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet..
    18. Bakan Nurettin Canikli TBMM Genel..
    19. Trabzon'da midibüs durakta..
    20. Başbakan Binali Yıldırım, MİT..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...