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Ülkede yarın seçim var ancak hiç aday yok

Arnavutluk'ta yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna bir gün kala, hala hiç kimse adaylığını açıklamadı.

Ülkede yarın seçim var ancak hiç aday yok
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:52

Arnavutluk Meclis Başkanı İlir Meta, geçen perşembe günü meclis  oturumunda, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 19 Nisan'da yapılacağını  duyurmasının ardından ne iktidar kanadından ne de meclis çalışmalarını boykot eden muhalefetten adaylığını açıklayan oldu.

Adaylık başvurusunda bulunacak ismin, en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor. Adayların seçilmek için ilk turda oyların 5'te 3'ünü alması gerekiyor. İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci ve gerekirse  üçüncü turda da aynı oran aranıyor.

5'te 3 çoğunluğun arandığı ilk üç turda seçim gerçekleşmezse, dördüncü  ve gerekirse beşinci turda adaylardan birinin oyların yarısından fazlası alması  yeterli sayılıyor.

İktidardaki koalisyonun mevcut 86 milletvekili, yeni cumhurbaşkanını ilk turda seçebilmek için yeterli.

Öte yandan, 18 Haziran'daki genel seçime geçici hükümetle gidilmesini  talep eden ve bu nedenle meclis çalışmalarına katılmayan muhalefet kanadının  çadırlı eylemi iki aydır devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz'da  sona erecek.

 
Etiketlerarnavutlukseçim
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:52
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