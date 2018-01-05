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Ülkede ‘son dakika’ olarak duyuruldu! ‘Füze saldırısını son anda engelledik…’

Suudi Arabistan devlet medyası, ülkenin Yemen sınırında ülkeye doğru gelen bir balistik füzeyi havada engellediğini duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 12:08
Ülkede ‘son dakika’ olarak duyuruldu! ‘Füze saldırısını son anda engelledik…’

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 12:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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