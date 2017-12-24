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Ülkede savaş giderek kızışıyor: 7 ölü

Yemen'in Şebve ve Beyda kentlerinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 7 asker öldü, 12'si yaralandı.

24 Aralık 2017 Pazar 21:28
Ülkede savaş giderek kızışıyor: 7 ölü

Yemen'in Şebve ve Beyda kentlerinde, Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin Beyhan ile Beyda'nın Numan ilçelerinde Husiler ile şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda hükümet güçlerinden 7 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.

Husilerden de ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bunların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Şebve'nin Beyhan ilçesinde de Husilerin son mevzisi Vadi Har bölgesinin kurtarıldığı ifade edildi. Bu şekilde Şebve kentinin tamamen meşru ordunun kontrolüne geçtiği aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da Beyhan'dan kaçan Husilere hava saldırıları düzenlediği, bazılarının da hükümet güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Bu arada, hükümet güçlerinin Beyda kentine bağlı Numan ilçesinin merkezi Es-Saha bölgesinde de kontrolü sağladığı, güney ilçelerinde ise çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:28
  1. Yemen
  2. Suudi Arabistan
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