Ülkede öfke dinmiyor! Ölü sayısı yükseldi
Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Venezuela'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.23 Haziran 2017 Cuma 14:04
Venezuela'da muhalefet, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için Karakas'da sokaklara geri döndü. Venezuelalılar, Yüksek Mahkemenin Başsavcıya açtığı ve görevden alınmasına neden olabilecek davayı protesto ediyor.
Mayıs ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere çok yakın mesafeden gaz kapsülü attığını belirten ifadeler kullanmıştı.
Ortega, güvenlik güçlerinin uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etmişti.
Öte yandan Chacao bölgesinde gerçekleşen gösterilerde, askerler protestocuların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 22 yaşındaki David Jose Vallenilla hayatını kaybederken, gösterilerin ilk gününden bu yana ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.