İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkede öfke dinmiyor! Ölü sayısı yükseldi

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Venezuela'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

23 Haziran 2017 Cuma 14:04
Ülkede öfke dinmiyor! Ölü sayısı yükseldi

Venezuela'da muhalefet, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için Karakas'da sokaklara geri döndü. Venezuelalılar, Yüksek Mahkemenin Başsavcıya açtığı ve görevden alınmasına neden olabilecek davayı protesto ediyor.

Mayıs ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere çok yakın mesafeden gaz kapsülü attığını belirten ifadeler kullanmıştı.

Ortega, güvenlik güçlerinin uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etmişti.

Öte yandan Chacao bölgesinde gerçekleşen gösterilerde, askerler protestocuların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 22 yaşındaki David Jose Vallenilla hayatını kaybederken, gösterilerin ilk gününden bu yana ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:04
  1. Venezuela
  2. Nicolas Maduro
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
    1. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    2. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    3. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    4. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    5. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    6. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    7. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    8. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    9. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    10. Balyozlu işkence! Vura vura..
    11. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    12. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    13. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    14. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    15. Fabri'ye talip çıktı
    16. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    17. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    18. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    19. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    20. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki sivillere..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''