Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ülkede kiliseye saldırı… Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'daki bir Kıptî kilisesine düzenlenen saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bir saldırganın da öldürüldüğü duyuruldu.

29 Aralık 2017 Cuma 13:25
Ülkede kiliseye saldırı… Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan'da bir Kıptî kilisesine düzenlenen saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Bir saldırganın da öldüğü belirtildi. Ancak ölen 3 kişi arasında olup olmadığı henüz net değil.

Mısır resmi haber ajansı (MENA) birden fazla saldırganın olduğunu duyurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 Aralık’ta bir Kıpti kilisesine yapılan ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

Kıptî Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 13:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede kiliseye saldırı… Çok sayıda ölü ve yaralı var!
    1. Ülkede kiliseye saldırı… Çok sayıda..
    2. Üniversite kampüsünü domuzlar bastı
    3. Rusya ve Türkiye arasında imzalar atıldı
    4. İmplant diş tedavisi nedir? Tedavisi..
    5. O isim Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti
    6. Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    7. Nihat Doğan ağlayarak veda etti
    8. Rıdvan Dilmen Arda'nın gideceği takımı..
    9. İstanbul'un en büyük arazisi..
    10. Müthiş artış! Akın akın geliyorlar
    11. Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
    12. Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu
    13. İran'dan devrim gibi karar: Artık..
    14. İki bakanlık arasında protokol..
    15. AK Parti'den flaş karar: 7 ülkede..
    16. FETÖ, o okulun sınav sorularını da..
    17. Ankara Valisi açıkladı: Binlerce polis..
    18. Dünyada bir ilk! Test edildi
    19. Sonunda... O ücret artık alınmayacak!
    20. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...