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Nijerya'da benzin krizi büyüyor

Nijerya'da benzin kıtlığı yüzünden benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşurken ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam geldi.

24 Aralık 2017 Pazar 23:30
Nijerya'da benzin krizi büyüyor

Nijerya'da yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine yüzde 200 zam yapıldı. AA'nın haberine göre; ülkede birçok benzin istasyonu kapanırken araçlar benzin alabilmek için açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldığı ülkede halk, Noel tatili olmasına rağmen evlerinden çıkamıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, krizin gelecek günlerde kötüleşebileceğine işaret ederek sakin ve temkinli olma çağrısında bulundu.

Nijerya Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği ve kısa zamanda çözüm bulunacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 23:30
  1. Nijerya
  2. Muhammadu Buhari
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