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Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi yaralandı.

31 Aralık 2017 Pazar 00:21
Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda yaralı var

Emniyet yetkilileri, polis aracına yerleştirilen bombanın, kentin merkezindeki Nor Marketi önünde patlatıldığını bildirdi. Saldırıda ikisi polis 11 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan bir taksinin de yandığı aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 00:21
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